【咖啡迷集合】Work From Home必備　三招打造完美家居咖啡吧

Work from home了兩個多月，除了一班同事和熟悉的辦公桌外，最叫人懷念的，想必是office樓下街角那家咖啡店傳來的香氣，沒了喝慣的那杯double espresso，在家工作起來總是少了點幹勁。近年流行在家中打造一個咖啡吧，方便隨時自行沖泡，或許未必及得上平日光顧開的那家咖啡店，但以「頂癮」來說，還是個不錯的選擇。

適合在家居沖泡咖啡的用具主要有三種，最方便簡單的當然是粉囊咖啡機，講究一點的可以購置一部家用意式咖啡機，而崇尚品嚐咖啡原味的買一套手沖咖啡壺組合就最好不過。

(圖片來源：Nespresso)

粉囊咖啡機

放入粉囊再按個掣，咖啡就自動沖泡出來，沒有比粉囊咖啡機來得更方便的了。在眾多粉囊咖啡品牌中，Nespresso想是最普及的一個，而且不但設有約30種不同口味，亦有推出十多款自家的粉囊咖啡機，以配合不同用家的需求。品牌新推出的Gran Lattissima咖啡機，於今日起（4月9日）開始發售，除了備有Ristretto 、Espresso及Lungo三種咖啡杯量之外，更設有Cappuccino、Latte Macchiato、Flat White、Caffè Latte、熱鮮奶及奶泡六種咖啡食譜選擇。咖啡機同時備有簡易清洗系統，以便於沖調下一杯咖啡前快速清洗咖啡機，確保每杯咖啡的品質。

(圖片來源：DeLonghi)

家用意式咖啡機

對於咖啡質量比較講究的，可以選擇購置家用意式咖啡機。家用意式咖啡機大約分成鍋爐及發熱塊兩大類，而前者又再細分為單鍋爐、熱交換式及雙鍋爐三種，不過無論哪一種，基本原理都是快速將水加熱，然後製造出高溫蒸汽壓力，以快速萃取咖啡粉。此外，家用意式咖啡機又有分為全自動及半自動的兩種，顧名思義前者就是不需要人手操作，只要放入咖啡豆然後按掣，咖啡機就會自動進行磨粉及沖調咖啡的工作；而後者雖然需要用家親手磨粉填粉，故要求用家有一定技巧，但萃取能力就要高得多，而且沖泡出來的咖啡口味亦有更多變化。

(圖片來源：Line)

手沖咖啡壺組合

近年香港人更懂得欣賞單品咖啡，品嚐不同產區的咖啡的獨特風味，亦令手沖咖啡成為近年大熱。對比起其他咖啡機，手沖咖啡不需經過任何機器運作，僅需要一個磨豆器、咖啡濾杯濾紙及手沖壺就能成事，能夠帶來原始的味道之餘，還有一個非常重要的優點 ─ 「慳位」！然而手沖咖啡極講究用家手藝，對水的溫度和流向，需要有很好的掌握，才能將咖啡的味道盡然展現出來。

除了手沖壺之外，還有不少比較簡單易用的器具，例如法式濾壓壺、冰滴壺、冷泡壺等等。