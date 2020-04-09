時興Shipster？　春夏潮流造型——新派水手服　優雅又帶點玩味

2020年的新興形容詞「Shipster」最近在網上不同平台上出現，指的是一種喜愛帶捲邊帽、身穿間條長袖上衣、工裝外套（Chore Jacket）配短靴或是運動鞋的一種極像漁夫的潮人打扮，但當然是帶有貶義的成份。其實20年春夏亦有不少品牌大玩水手裝元素，優雅得來同時帶點玩味，重新塑造此經典的服飾。

圖片來源：Loewe

說起海軍就會令人聯想到水手服，其實後者也是由海軍制服演變出來，設計元素不外乎藍白色間條再加上獨特的水手服V領。經典制服一直是男裝設計的核心，而今季Loewe和Lanvin就不約而同地以海軍和海洋作為創作靈感。其中Lanvin參考70年代旅遊時會穿到的服飾，同時大玩把水手服V領與剪裁西裝襯在一起；而Loewe則以修長而寬鬆的輪廓來演繹現代版的水手服。

圖片來源：Lanvin

圖片來源：Esquire

圖片來源：Loewe

其實要完美演繹現代版的水手服造型是要拿捏好神髓，譬如把間條紋放到不同的衣服上，像Sunnei的條子total look；或是Prada的針織背心上，顏色更不一定要是傳統的藍與白。

James Dean穿上經典的 Breton長袖T恤(圖片來源：apetogentleman)

另一樣代表海洋的服飾是漁夫針織衫，傳統的通常是厚身加上粗紋理，因為原本的設計是要來為長期需要在戶外工作的漁夫保暖，但現代版本可以是更透薄，帶層次的著法。

要駕馭一種造型不是一味人著你就著，要懂得挑出造型中的精髓再轉化成適合自己的形象才是正路。