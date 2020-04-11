【消毒衣服】三星推出衣物智能小助手 殺菌、除臭、祛皺一應俱全

儘管港人的防疫意識已經不差，但危機總是出現在我們意識不到的地方，例如家中。我們都懂得處理好口罩，知道上過街的口罩已經有可能被污染，但同一道理，衣服也需要好好處理。的確，衣服未必每天洗，光是噴消毒噴霧又是否足夠？最近Samsung推出一個「智能魔衣櫥」，一機兼備殺菌、除臭、除塵、乾衣、祛皺，而且外型纖薄，是為結合科技與設計之結晶。

AirDresser 智能魔衣櫥 （圖片來源：Samsung）

其實除了高科技的吸引，這種方便也吸引到不少男士們、甚至是家中的另一半，因為可以免卻了不少繁瑣的家務，例如熨衫，作為出色的男士首要條件，衣裝定不能失禮。但說回重點也是衣物的消毒護理。現時我們最擔心的還是外出後把細菌和病毒帶回家，當然洗衣服是最直接的方法，不過很多衣物如西裝，還有一些物料如羊毛、皮革也需要特別處理，AirDresser就因應這個困難應運而生。

圖片來源：Samsung

所採用的JetSteam高效蒸氣消毒功能經國際認證，可消滅依附在衣物內外上的99%以上的細菌以及塵蟎。除了消毒防護，除臭也是衣物護理的重點，品牌獨有的Jet Air透過噴射氣流會通過衣架由內到外吹散衣物上的灰塵及氣味，惱人的氣味如打邊爐、燒烤、煙味、汗水等都能徹底去除。當然，此機最出色之處是所清除的細菌及氣味都不會留在機內。

圖片來源：Samsung

再來到男士們非常關心的功能，剛介紹的JetSteam功能除了消毒，更有效消除衣物上的皺褶，包括羊毛及人造絲這些難處理的物料；此外也備有低溫乾衣功能可以好好保養衣物，配備「柔和衣物護理模式」及「特殊衣物護理模式」針對需要特別呵護的質料，值得留意的是，皮草護理模式更可去除皮草中殘留的水分，有助保持原始狀態。最後，家中的電器往往在開動時帶來噪音非常擾人，而AirDresser有見及此，設有靜音模式。一機享有如此多貼心功能，更是節約家中空間，可謂是現代家居必備小助手。