足不出戶享用安縵極致的生活體驗 推出三大養生水療體驗

去旅行或者是一種最有效放鬆的方式，而當中住宿往往是最需要認真選擇，甚至有不少朋友指出，旅行那幾天是全年睡得最好的日子。也許大家都聽過安縵（Aman）這個酒店集團，是為去旅行住宿的極致，甚至出現一班以住遍世界各地的安縵酒店為目標的「安縵迷」。除了居住環境一絕，與周邊環境融入，也著重釋放心靈的體驗。可惜的是於這一刻我們並不能馬上動身出發，但安縵亦體貼地為大家提供頂級水療體驗，而且更是居家可享。

圖片來源：Aman

安縵向來都是寧靜的避世之所，集團創立自1988年，首個度假村是位於泰國布吉島的Amanpuri，也藉此打響頭炮，之後在全球22個地方發展，宣揚其安縵精神，預計今年紐約新店將會開幕，但相信大家都未能動身吧。但除了親身去住，品牌也窩心地提供服務予世界各地的朋友，品牌獨家打造的安縵護膚系列，可以在家中享用繁忙生活以外的喘息空間，護膚品均採用全球各地的天然成分調配而成，包括品牌分佈之地當地獨有的野生材料，從泰國海濱的Amanpuri到日本森林中的Amanemu，全身感受大自然的靈性。

是次介紹的有「三大養生之路」，均來自不同安縵酒店身處的天然精華，追求的是自然的精神，更提倡內在平衡：「植根大地系列」以山脈與沙漠為靈感，呈現安定沉穩的大地氣息，或者適合於最近生活感到憂慮的朋友；「淨化系列」則採用海洋萃取物，清新而具活力，可以紓解疲累的身心；而「滋養系列」蘊含安縵多個目的地周邊森林的能量，在家也能吸收到大自然的生命力的有機氣息。除了原材料的珍貴及概念，也與這些地方的養生體驗息息相關，品牌希望藉著這些產品讓用家可以足不出戶即可感受安縵特有的生活方式。有興趣的朋友可以在線上查看（shop.aman.com），當然各度假村也有售。

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