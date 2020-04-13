【新手入門】了解威士忌的世界 打開新世界的大門　歐洲篇

葡萄酒的產地有新、舊世界之分，原來威士忌都可能有類似的概念？「新世界威士忌」可能成為了新的關鍵詞，新的產地意味著年輕的勢力、新的風味，葡萄酒有風土的特點，威士忌又有沒有？

可能不少朋友都試過，談論威士忌時總是關注於年份、價錢，葡萄酒有偉大的年份，而威士忌作為蒸餾酒氣候的影響沒有那麼大，而且年份與價錢多數成正比，以致我們往往會忽略了不少點亮味蕾的元素。威士忌所謂的「舊世界」，其實指的是五大產地：與威士忌打上等號的蘇格蘭、以三次蒸餾為傲、很可能是發源地的愛爾蘭、後起之秀日本、美國以及在禁酒令時期救了美國酒鬼們的加拿大。打後掘起的新興產國，也可以當作是新世界。

The Belgian Owl

雖有新、舊之分，但事實上兩者的關係亦息息相關，例如曾在2011及2015年於《Whisky Bible》上奪獎的比利時貓頭鷹（The Belgian Owl）酒廠，其實是這個世紀才創立的，而酒廠的調酒師Etienne Bouillon本來就有蒸餾水果酒的經驗，及後在蘇格蘭艾雷島Bruichladdich酒廠拜師，師承「神級釀酒師」Jim McEwan，更引入了蘇格蘭的蒸餾器，有了傳統工藝的框架，原料卻是取自本地，比利時的大麥及優質水源，其實比利時向來以啤酒稱王，而啤酒正正是威士忌的前生，所以比利時進入威士忌的世界一點也不令人驚訝，甚至足以令人期待。

酒廠引入蘇格蘭的蒸餾器（圖片來源：The Belgian Owl）

蘇格蘭和愛爾蘭都是威士忌歷史上的霸主，英格蘭會甘心嗎？The English Whisky Company與比利時貓頭鷹同在2015年的《Whisky Bible》上奪獎，作為全英格蘭首家威士忌蒸餾廠，推出以來已獲獎無數，除了《Whisky Bible》，還有IWSC、San Francisco World Spirits Competition等業界指標性的大賽。酒廠崇尚工藝，原料皆取自本地，其中的作品「English Whisky Co. Chapter 7 Rum Cask Strength Single Malt」更在《Whisky Bible》上得到92之高分，也有推出泥煤口味之作，而最亮眼的地方，當然是威廉王子世紀婚禮上成為指定飲用的威士忌。

圖片來源：The English Whisky Company

威士忌的新世界地圖伸延到北歐，在北歐最著名的酒廠可謂是瑞典Mackmyra，據說是8位創辦人有見於自己非常愛喝威士忌，卻沒有瑞典的品牌可喝，於是就集資打造他們的酒廠，當時是1999年。酒廠位於首都斯德哥爾摩之北，成立十多年後，由本來的農村小酒廠發展成全球獨有的七層高直立型蒸餾廠，不只是外表，概念也相當獨到，原料在頂樓處理，之後的工序順著重力一層層來到地下裝桶，原來這設計可以節省近半的能源，更能解決土地問題。酒廠採用雪莉桶、美國波本桶和瑞典橡木桶，後者所採用的木材本來竟是為了建軍艦所用的。麥芽以及烘烤用的泥煤均採用當地的，甚至會加入當地的杜松子一起烘烤，帶有濃厚的瑞典風味。

圖片來源：mackmyra

說過歐洲的新世界威士忌，下回續說其他地區的代表。