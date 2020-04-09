【獨立錶H. Moser & Cie】以史上最黑材質Vantablack打造究致黑錶

隨著社交網絡發展迅速，並日漸成為人們生活的一部份，數位行銷的重要性亦因而提高，例如每年愚人節在社交平台的特殊玩笑，就變成了各個品牌賣弄創意的舞台。去年愚人節H. Moser & Cie.在Instagram上發佈了一張帶有黑色錶盤和漆黑指針的腕錶修圖照，雖然在錶盤上什麼也看不到，不過卻引起了錶迷們的極大興趣和查詢。結果，一時的愚人節玩笑在一年後竟然化成真實錶款，Vantablack系列由此面世。

既然去年愚人節發佈的那張腕錶圖片黑到甚麼也看不見，H. Moser & Cie. 在打造這款新錶時當然也是以極致的「黑」為主旨，故此特別用上現今最黑的材質納米碳管黑體（Vantablack）製作錶盤，這種材質直徑比人類髮絲細一萬倍，不但在常溫中不會發射可見光，更會吸收 99.965%的光線，原本是特別為天體物理學而硏發的創新材質，主要用於製造天文望遠鏡及紅外線照相機，同時也會應用在軍事的熱迷彩上，以提升裝備的隱形能力。

Venturer Vantablack® Black Hands (左) 及 Endeavour Tourbillon Vantablack® Black Hands (右) (圖片來源：H. Moser & Cie.)

是次推出的Vantablack系列，以冒險者（Venturer Concept）和勇創者陀飛輪（Endeavour Tourbillon）兩款品牌的標誌性錶款為藍本，除了將錶盤改由以納米碳管黑體製造，更首次採用黑色指針，彷彿以一枚極致的黑色腕錶，穩穩訴說著時間的無聲逝去。Venturer Vantablack® Black Hands設有39mm 18K白金及43mm 不繡鋼兩種選擇，均搭載HMC 327手動上鏈機芯，配備手工縫製黑色鱷魚皮；至於限量50枚的Endeavour Tourbillon Vantablack® Black Hands，則配備42 mm黑色DLC不鏽鋼錶殼，搭載HMC 804自動上鏈機芯，擁有三天動力儲存。

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最後，網絡發展不但帶給H. Moser & Cie.研發新錶盤材質的契機，面對近日極為嚴峻的新冠肺炎疫情，當錶展或延期或取消，甚至眾多城市施行封城而勒令店鋪禁開，品牌亦開設了自家的線上銷售平台，除了新推出的三款Vantablack系列腕錶，亦提供多款熱賣甚至限量錶款選購。