紳士造型重點配飾 五大帽款配襯無懼髮型變改

男士配飾之中，帽子常被輕易忽略，然而合適的帽子除了是疏懶於打理髮型時的好幫手之外，更可以是提升整體造型層次、增強紳士氣度的恩物。以下推介五款男士們衣櫥中不可或缺的帽款，全都經得起年月洗禮，既是超越時間的經典，同時更對應當今時代的紳士配襯，作為紳裝配飾中最重要一環。

Fedora 永恆經典

起源自1882年的一齣法國歌劇《Fédora》，Fedora可說是最常見的紳士帽款，帽冠凹進去跟前端兩側壓痕細節都有助方便把帽子拿下或戴上，帽緣則多為平面設定，多年來一直深受紳士、上流名人所喜愛；同時相比起短帽緣的 Trilby，也多添了一種復古型格。由傳統紳士造型到更具男人味的美式西部風搭配，Fedora都能一一駕馭，只要臉形不是太圓的男士，都非常適合配襯上永恆經典的Fedora。

（圖片來源：Christys' Hats）

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Bowler Hat 英式紳士

Bowler Hat跟Fedora有著相似的設計，但就用上球狀的圓頂設計，配合圓潤而翹起的帽緣，予人更加隆重的dress-up感覺。Bowler Hat最初主要受到英國一班較高收入的紳士所青睞，後來一些英國工人階級也加入Bowler Hat的行列，昔日的差利卓別靈以及《發條橙》中的主角Alex DeLarge，都是經典的Bowler Hat代表人物之一。造型搭配上Bowler Hat適合配襯較隆重正式的西裝，精緻的英式三件頭是最佳之選。

（圖片來源：Christys' Hats）

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Newsboy Cap 獨特氣質

又名Baker Boy Cap，於1900年代初時主要為工人階級佩戴，而由於當時送報的報童多戴此帽款，所以也得到報童帽之名。原本是較低下階層的代表，沒想到Newsboy Cap轉眼卻攻陷時尚界，現今已轉化成眾多頂尖時裝品牌參考的設計，而萬人迷碧咸也經常被拍到戴上James Lock & Co.的Newsboy Cap示人。由於帽冠能抓出展現蓬鬆感，因此臉型偏圓也不太成問題，更可營造出一種結合優雅與俏皮的獨特氣質。

（圖片來源：Christys' Hats）

Panama Hat 夏日必備

跟Fedora外型相似的巴拿馬草帽源於巴拿馬人的傳統服裝，是用上一種名為Paja Toquilla的大葉棕櫚植物織造而成，製作時由於需要人手將Paja Toquilla的嫩芽撕開成多條直徑約爲1mm 的植物纖維，因此現今Panama Hat的定價也越來越高，一頂真正手製的巴拿馬草帽更可說是身份象徵。而面對香港這種悶熱又潮濕的惱人夏季，巴拿馬草帽也正好展現其透氣舒爽的優點，襯上淺色、亮色系的西裝更有相得益彰之效。

（圖片來源：Lock & Co. Hatters）

Miki Hat 法式風情

近年於時裝界大熱的Miki Hat設計，其實源自法國水手與漁夫所配戴的傳統水兵帽，其沒有帽簷的獨特設計，原本是為了避免工作時被強風刮起。法國電影《這個殺手不太冷》中男主角Léon的角色造型就經常戴上Miki Hat，可見此設計在法國是何等的家傳戶曉。而在今天，這法式傳統的變奏，卻成為不少人心愛的配飾，同時更適合紳士們的假日慵懶搭配，為造型增添一點玩味。