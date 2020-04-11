【男士皮鞋保養技】先敬羅衣後敬人 學懂擦令皮鞋也是一種修為

以前跟大家介紹過Gentlemans Ride——紳士騎電單車的慈善活動：一班型男穿著整齊浩浩蕩蕩去揸電單車，為抗癌籌款。 當然，電單車係必備的，但衣著也重要。對我來說，對皮鞋就最重要。我自己很喜歡皮鞋的護理。經常跟不同的「擦鞋友」互相交流心得；找到同好，當然話題滔滔不絕。潔亮的皮鞋是男人必要的，所以對於擦鞋也略有研究。

工欲善其事，必先利其器。擦鞋工具的要求：大，小馬毛刷，Beeswax 和顏料Polish，數塊手掌般大的綿布。

顏料Polish，我推介Saphir的產品。因為它的構造比較水性，萬一太重手，只需要在顏料乾前用濕布抹掉，容易操控好用。Saphir的顏色選擇十分多，我比較喜歡。擦鞋的步驟可分為清潔，除花痕，補顏色及拋光。第一，先把皮鞋上的污垢用馬毛刷清除，如果皮革表面太污穢，可以用濕布或清潔皮革專用的膏清除。清潔之後便可以處理皮革上的花痕。一般的花痕都是皮鞋互相踢撞，或在枱椅的刮花。處理方法首先用馬毛刷，起勁地刷一翻，把皮革深層的油帶出，一般的花痕都會消失，如果還剩下花痕；留在下一步處理。接下來是顏色處理，這可以是最簡單的步驟，但也可以是最複雜的。黑色皮鞋通常比較簡單，咖啡色皮鞋，或現時流行的漸變色就比較考學問，而越淺色的就越有難度。就以咖啡色來說；首先就是要配上相似的顏色，一般我會用兩至三種不同深度的啡色來處理啡鞋。

鞋頭和鞋踭的部位會用上比較深色的顏料，鞋身和背部可用較淺的色料，這樣的配搭可做出一個現時流行的Rustic效果。當然，如果你不喜歡這類的效果，那只需用上一種啡色便可。擦上顏色後，需要時間讓皮革把顏料的油吸進和滲透，所以我會做好右鞋，再做左鞋。如果時間許可更會重復再處理，這樣可以令顏色更深，層次感更強，甚至等待數小時；有助在下一個步驟達到最佳效果。打亮就是最後的一步，我的方法跟其他人不一樣，竅門並不是一味用力。只要了解箇中的因由，便可以輕易地達到立立令的效果。鞋頭的部位（在摺痕之前）是打得最亮的。之前的步驟已經處理好顏色，所以在這步驟用的是Beeswax和透明Polish（它們的分別Beeswax油性較高透明Polish比較硬身）。先把棉布沾上數滴清水再把Beeswax沾上，以單一旋轉方向塗抹，等待數分鐘，再用重新再做一次。沾一點水的理由是利用水不能混合油的原理；把BBeeswax迫進皮革細小的孔內，得以製造一個平滑的表面。然後再用透明Polish，稍為用力地打出立立令的皮革。擦鞋是一個十分治療的工作，不能急也不能快，可以享受安靜的時間，我十分喜歡。通常要好好處理一雙鞋要大概一小時，只要日常使用得正確，可以數個月才擦鞋一次。

三五知己約埋一起，食雪茄、擦鞋、不亦樂乎。（攝：作者）

工欲善其事擦鞋工具的基本要求。（攝：作者）

立立令的Dapper Look 。（攝：作者）

Gentleman的detail。（攝：作者）

保養錶帶跟保養皮鞋是同一回事

穿著過的鞋必須用鞋楦放置及儲存。（攝：作者）

有的瘋子連鞋都收藏。（攝：作者）