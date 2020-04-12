【黑框眼鏡】來自搖滾巨星Buddy Holly熱捧　10年都不過時的單品

黑框眼鏡被譽為是衣櫃裡的必備Item，其地位跟白色Tee及乾濕褸一樣重要，由於Timeless的關係，不受時間所限，並適用於各種場合，因而成為時裝文化中不可或缺的流行單品。

已故美國搖滾樂巨星Buddy Holly將鄉村搖滾與藍調結合，並於50年代闖出名堂。直至今天每當響起他的音樂時腦海中總是浮現出他那文質彬彬的標記，特別是與他形影不離的黑框眼鏡，而歷史背景加人物往往成就出一段經典而永不磨滅的印記。

屬於50年代的流行產品

提起黑框眼鏡你會聯想起什麼？超人變身前的Clark Kent？英國創作歌手Elvis Costello？名導Woody Allen？定抑或港人熟悉的Mark Lui雷頌德？對我來說黑框眼鏡屬於歷史中的寫照，它隱藏著二戰後美國經濟發展的黃金時代，美國夢與流行文化的起源。儘管50年代建立出的文化氣息是如此的根深蒂固，年輕人對夢想的追求分外熱衷，同時電影、音樂以至生活時尚大放異彩，直至貓王Elvis Presley及瑪麗蓮夢露的出現更成為永恆不巧的傳奇。

與黑框眼鏡形影不離的Buddy Holly

至於50年代中曾有一位音樂巨人能與Elvis Presley匹敵，他就是Buddy Holly。雖然他沒有如Elvis Presley般成為萬人迷，但在音樂成就上卻影響著後世，其中就包括了我們所熟悉的The Beatles。曾被《滾石》雜誌列為「100位最偉大藝術家」的第13名，在形象方面卻叫人印象深刻。Buddy Holly的造型偏向於美式學院派風格，尤其是那具標誌性的黑色粗框眼鏡，聽說那是得到好友Everly Brothers提議而衍生出的服飾打扮，在當時更是風靡一眾年輕男女，繼而被斷定為Buddy Holly式的流行文化。

EFFECTOR為Buddy Holly作致敬

在Buddy Holly那短暫的一生中，有如流星般略過，就在1952年2月2號，他聯同幾名工作人員一起乘搭小型飛機往下一個巡演城市明尼蘇達州，在飛機起飛後不久就因事故而墜毀，機上所有人無一倖存。隨後Buddy Holly的大部分遺物被找回，唯獨是那副標誌性的黑框眼鏡下落不明，直到春天把雪地融化，黑框眼鏡亦被發現並交由當地警署，幾經轉折最終在1980年歸還遣孀Maria Elena Holly 。除了音樂之外，Buddy Holly所佩戴眼鏡的經典模樣亦影響著後世，印象中眼鏡品牌EFFECTOR亦曾向Buddy Holly作出致敬，並推出8mm厚身板材製作的鏡框設計，為50年代復古風潮埋下伏線。

被外國傳媒稱之為「oversized hipster glasses」，Buddy Holly對時尚圈亦所衍生出一種懷舊Ivy 式風潮（圖片來源：vintandyork.com）

歌手Don McLean的經典作American Pie，歌詞𥚃頭的 「The Day the Music Died」，是特地追悼事故中的Buddy Holly，其後世人在他墜機的位置建立了「黑框眼鏡」紀念碑。（ 圖片來源： traveliowa.com）

John Lennon曾講過Buddy Holly對他的創作影響極為深遠。 （圖片來源：I.pinimg.com）

品牌EFFECTOR 在較早前就聯同NIGO合作，並以Buddy Holly為概念推出另注型號。 （圖片來源：EFFECTOR）

經常笑面迎人的Buddy Holly，為50年代流行文化寫下輝煌一頁。（圖片來源：GQ.com）

EFFECTOR以推出8mm厚身板材製作而聞名，在眾多的型號中你會發現出一種屬於50年代的復古味道。（圖片來源：上目眼鏡）