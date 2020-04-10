尋寶的樂趣　充滿驚喜的獨立裝瓶威士忌

雖然威士忌種類繁多，根據產地的不同，味道亦會有非常大的分別，但作為喜歡威士忌的人，相信你經常會希望有新的味道刺激味蕾，那麼獨立裝瓶威士忌 Independent Bottling Whisky (IB) 就是一個值得探索的領域。

簡單來說，獨立裝瓶威士忌廠不會自己產酒，他們會向酒廠直接買入原酒，然後用自己的木桶熟成、裝瓶出售，因此享用獨立裝瓶威士忌廠的出品就像在 select shop 尋寶，你可能會喝到一些大型酒廠不公開販售的原酒，而因為一些 IB 品牌會使用特別的調和方式以及熟成方法如利用紅酒或 Rum 的木桶，所以有時味道亦會非常富實驗性 (當然亦有中伏的危險)，但是永遠留在安全區有甚麼趣味？以下三個IB 威士忌品牌，值得留意一試。

(圖片來源：Cadenhead's)

Cadenhead's

作為蘇格蘭最老的獨立裝瓶廠，Cadenhead's 擁有的原酒數量多，質量亦非常吸引。而且他們非常注重每桶酒的獨特性，不會使用冷凝過濾 (chill-filtering)，或是焦糖著色，確保酒的味道得以完全保留。

Cadenhead's旗下的威士忌種類繁多，有與原廠威士忌一樣稀釋至 40% 左右酒精濃度的 Original Collection，原酒強度裝桶的 Authentic Collection等等。 而當中最特別的，當然是他們以從已關閉的威士忌蒸餾廠裡買下的原酒為素材的 Closed Distilleries。

(圖片來源：Gordon & MacPhail)

Gordon & MacPhail

以前的蒸餾廠並未有現在的規模，為了減少成本會把原酒賣給當地的雜貨店，由他們負責裝瓶及販賣的部分，因此很多獨立裝瓶廠都是由這樣起家的。Gordon & MacPhail 本來是一家在 Speyside 的雜貨店，現在已經是最著名的IB品牌之一。

同樣是老牌的 IB 廠，產品豐富之外，他們的二次熟成功力很高，亦擁有不少特別的木桶，是一個入門的好選擇。

(圖片來源：Signatory)

Signatory

IB 當然不乏後起之秀，Signatory 「只是」成立了 30 年左右，原酒數量無法與其他老牌相比，但是他們的特色在於庫存的類型非常廣，大部分酒廠的產品他們都有辦法拿到手，而他們亦是為數不多會清楚標明原酒資料的 IB 廠。