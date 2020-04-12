【新冠肺炎娛樂】頂級賽事全停　編輯推介四套足球主題電影劇集

新冠肺炎席捲全球，當中歐美地區疫情甚為嚴峻，致使各地足球賽事被迫暫停，包括英超、西甲、意甲、德甲、法甲等多項頂級賽事全停，平時逢周末的最大娛樂沒有了，要宅在家救世，找套以足球為主題的電影或劇集來看頂頂癮，想必是個不錯的選擇。以下四套筆者也有看過，在此分享一下。

(圖片來源：Netflix)

《英倫遊戲間》（The English Game）

一季六集，根據真人真事改編，故事講述兩名蘇格蘭足球員Fergus Suter及Jimmy Love由於球技了得，而獲英格蘭球會Darwen FC老闆James Walsh的青睞，邀聘為其球隊效力，希望憑藉他們的實力打破足總盃由貴族隊伍壟斷的景況。兩人在首場與貴族球隊Old Etonians的比賽中大放異彩，協助球隊在半場落後5-1的情況下，連入四球追成平手。眼見球隊在此狀態下，將會被工人球隊在加時戰中打敗，Old Etonians隊長Arthur Kinnaird運用自己把持足球總會董事會的權力，強行宣佈重賽，並於重賽日藉著封殺Fergus及Jimmy勝出比賽。後來Fergus被另一支工人球隊Blackburn FC以高薪及完善的奪冠計劃吸引而轉投別隊，並繼續與Arthur帶領的Old Etonians抗衡。面對由貴族把持足球總會，並施展一切手段阻止工人球隊公平地贏取足總盃，Fergus終於排除萬難帶領球隊打進足總盃決賽，再次與Arthur在球場上一決雌雄。

現代足球在最初只是英格蘭貴族的閒餘消遣活動，所有規則架構都是他們慢慢發展出來，後來擴展到基層工人也參與，不過貴族們的傲性卻令他們拒絕與工人公平競技，並藉著濫用權力破壞對手。不過隨著足球日漸受大眾歡迎而商業化，致令足球更加講求公平性，亦反之成為打破貴族同工人間的隔膜的工具，結局中Fergus和Arthur化敵為友，識英雄重英雄的場面令人感動。而從球迷角度來說，看完這套劇，終於也明白為何人們常說足總盃在各大球會的心目中別具意義了。

(圖片來源：Netflix)

《烏鴉足球隊》（Club de Cuervos）

四季共45集，故事講述一名墨西哥商人Salvador Iglesias在新托萊多建立起家族企業，以及一支職業足球隊「新托萊多奎沃斯隊」，隨著企業在當地落地生根，加上球隊在聯賽中長期保持優秀成績，令這個原本只是個落後鄉城的地方，變成今日的繁榮都市。然而，隨著Salvador病逝，他的兩個兒女Chava及Isabel為了爭奪球隊主席之位而發起一連串的荒謬鬥爭。足球圈是男人的天下，雖然Isabel自小已經跟隨父親在球會內工作，對球會運作瞭如指掌，原本該是接任球會主席的最佳人選，但卻因為是女兒身的關係，在父親重男輕女之下，只得眼看空有反傳統思維而缺乏實戰知識和技術的弟弟Chava，將球會以多年建立起的基石敗掉。Isabel在被仇恨支配下作出了一個決定，雖然令她終於如願以償贏得主席之位，卻令球會以至整個家族走向危機。而在兩人進行鬥爭的同時，足球協會的一班豺狼亦正虎視眈眈，想要侵吞掉整支球隊，甚至令他們整個家族企業破產。為了對抗外敵，Chava及Isabel必定要聯成一線才能成功。

對於球迷們來說，球員們的消息、球賽上的表現是他們的焦點，不過對於球會高層甚至班主在幕後的工作認識卻不多，劇集一改過往以球員為主線的慣常做法，更多著墨於球會高層上，新鮮感一流。雖然整套劇集關於球賽的畫面不多，但對於球迷們來說絕對是看得過癮！此外，劇中也帶來了不少反思，例如重男輕女的傳統思想、不同世代的人在思想的分別和融合、自我的身份認知等等，是筆者極力。推介的一部劇集，不過由於集數極多極長，筆者花了足足兩個多星期才慢慢看完。

＊特別一提，劇中有不少暴力、色情及吸毒情節！

(圖片來源：Touchstone Pictures)

《一球成名》（Goal！）

電影共有三輯，故事講述自小跟隨家人由墨西哥偷渡至美國的年輕足球員Santiago Muñez，在一場本地業餘球賽中展現出精湛球技，並在機緣巧合下被英超球會紐卡素的球探Glen Foy發現。排除萬難之下，Santiago終於被Glen帶到英國為紐卡素效力，更在一場非常重要的英超賽事中為球隊上陣，並射入一個奠定勝的入球，打開了他的超凡球星生涯。而在紐卡素度過了一個成功的賽季後，Santiago吸引到世界最頂尖的球會之一，西甲的皇家馬德里的青睞，而逐步成為頂級球星，並與一眾頂級球星在歐洲聯賽冠軍盃中大顯身手。然而在名利雙收的同時，Santiago卻日漸捲入到與經理人決裂、被性感美女投懷送、私生活糜爛、以至重遇親生母親等私人問題。

必須說，電影頭兩輯算得上歷來最好看的足球電影之一，充滿激情的球賽場面，並有多位世界級球星及領隊客串演出，包括David Beckham、Zinedine Zidane、Ronaldinho、Thierry Henry、Steven Gerrard、Alan Shearer等。而且故事橋段也可謂圓滿了不少喜愛足球的人的夢，獲球探看中、簽約成為職業球員、帶領球隊勝出比賽、受球迷支持愛戴、與頂級球星與伍甚至成為當中一份子、名成利就.......等等。不過，若然看完頭兩輯後想繼續追看下去的話必須要做好心理準備，皆因第三輯的劣質製作絕對可以用「爛爆」來形容，不但拍攝水準好比小學生作品，連橋段都爛得令人失望至極，除非太得閒又想看看可謂超級爛片，否則奉勸你省下那個半小時好了。

(圖片來源：Visinema Pictures)

《可遇不可球》（Cahaya Dari Timur：Beta Maluku）

曾於2015年在香港上映的印尼電影，根據真人真事改編，故事講述年少時曾經效力印尼國家隊青年軍的Sani Tawainella，由於親眼目睹一名小孩在武裝衝突中中鎗身亡，於是成立了一 間專為當地兒童而設的足球學校，希望他們將精力轉移在足球上，以避免更多的流血傷亡重演在當地孩童身上。

足球作為全球最受歡迎的運動，不但極具商業價值，在底層社會中也扮演著重要角色。在一些擁有優良訓練系統的足球強國裡，足球是貧困家庭兒童改變家中困境的機遇，而即使不是為錢而踢，足球的吸引力也能改變人生，拯救不少人的生命。