復活節兩日一夜Staycation　編輯推介四家酒店住宿計劃

不用請假都連放四日,復活節原本是出外旅遊的高峰期,卻因一場新冠肺炎疫情令不少人最終被迫留港度假。近年香港興起「Staycation」,全寫stay at home vacation,亦即雖然不外遊,但依然以悠閒度假的方式享受假期。既然冇得飛,不如試試這種新興的度假方式,以下這四家酒店的住宿計劃,不妨參考一下。

Conrad Hong Kong

位於金鐘太古廣場,擁有維港及山頂美景,附近灣仔日月星街以至藍屋一帶極具特色。一頓豐盛的早午餐,是周末以至假日早上的最佳序幕,每逢周日酒店都會在八樓推出「Champagne Brunch on the Eighth」,同時供應兩間招牌餐廳意寧谷(Nicholini's) 和懷歐敘(Brasserie on The Eighth)的精美菜餚,並配上無限供應的Perrier-Jouët香檳和香檳雞尾酒。

「Bliss & Brunch」周末住宿體驗: - 豪華景觀客房住宿乙晚 (適用於星期五、星期六及星期日登記入住) - 懷歐敍及意寧谷雙人周末香檳早午餐 (價值港幣1,975元*) - 保證上午11時登記住房及延遲退房至下午4時 - 免費代客泊車或健身中心50分鐘按摩理療買一送一優惠 (二選一) - 住宿期間酒店餐廳所有餐飲消費八折

W Hong Kong

位於九港龍站圓方的W酒店, 鄰近西九文化區,最近更推出「整裝待發. 樂活野餐!」住宿套餐,為住客準備了一個型格外帶野餐籃,當中包括有海鮮卷、芝士及火腿拼盤等多款滋味小食,並配有美酒,讓他們帶到西九野餐或是留在室內享用。此外,住宿套餐更包括免費升級至擁有海景的絕佳客房,並提供免費電影及爆谷和汽水。

「整裝待發. 樂活野餐」住宿套餐: - 奇妙客房免費升級至絕佳客房 - W型格外帶野餐籃乙個 - 每日免費早餐 - 入住期間可免費泊車 (適用於一架車輛) - 登記入住時可獲贈W抗疫補充包乙份,包括獨立包裝口罩、酒精搓手液,以及更多 - 指定房內免費電影乙套配爆谷及汽水 - 尊享半價豪華轎車服務 - 入住客人獨家優惠,包括W MixBar半價折扣優惠、加送客房餐飲消費金額等!

Eaton Hong Kong

近來最具人氣的本地酒店,必數位於佐敦的Eaton Hong Kong。酒店在四月特別推出兩項驚喜住宿計劃,「睇住玩」住宿套餐及「毛孩宿一宵」住宿套餐,分別適合一家大小及與寵物同行的不同需要。酒店近年更致力發展成一個藝術社區,在區內提供多種重要資源,包括公共電台、當代藝術空間、現場音樂表演場地及酒吧、全面的身心治療體驗、專業放映室、會員專用工作空間、環保餐飲選擇和音樂表演場地等,以引領可持續發展及變革項目為宗旨。

「睇住玩」住宿套餐: 讓住客能夠與親朋好友一同獨佔1,100平方尺的Kino放映廳,打造私人影院,觀賞喜愛的電影或使用222寸巨型屏幕玩電子遊戲。在住宿期間,更可到米芝蓮星級食府逸東軒或普慶餐廳以優惠價享用精選餐飲,度過悠閒假期。 - 「逸.新」客房(共兩間)或「逸.家」客房住宿一晚(由港幣$2,800/晚起) - 最多四位客人於Kino放映廳獨享三小時玩樂時光,連劇院小食及飲料 - 免費提前住宿登記及延遲退房時間至下午2時

「毛孩宿一宵」住宿套餐 入住期間,酒店將提供寵物所需的用品和設施,住客更可以與愛犬一同在户外用餐區域呼吸新鮮空氣,探索酒店不同地方,與毛孩過上一個本地假期。 - 與最多兩隻寵物犬於「逸.尚」或「逸.尊」客房住宿一晚,連房內雙人早餐 - 延遲退房時間至下午2時 - 寵物犬用品包括:飲用水器皿、狗隻玩具及零食、排泄物專用處理袋和狗隻專用睡床

Cordis Hong Kong

位於旺角的中心地帶,比鄰朗豪坊商場及地鐵站,是香港交通最便利的酒店之一,卻旺中帶靜,可說是繁囂都市中的一片綠洲。酒店特別為今年復活節呈獻一個窩心親子之旅,帶來住宿禮遇,以及多項精彩節日活動,包括朱古力復活蛋彩繪、手繪曲奇以及自製復活節特飲等,讓大人及小朋友均可以在嚴峻疫情底下,享受一個快樂的復活節。