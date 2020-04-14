【毛里裘斯】疫情過後最佳度假天堂　三家避世沙灘度假村

新冠肺炎肆虐全球，世界各地為了防止疫情入侵都限制外地遊客入境，令不少人的旅遊計劃大失預算，雖然現時還未知疫情何時才能完結，但困在家無聊，不如計劃定疫後的旅遊行程，至少看看照片幻想一下，也能慰藉心靈。隨著眾多度假村相繼開幕，擁有優美陽光與海灘風光的毛里裘斯成為近年備受歡迎的度假天堂。

毛里裘斯是一個位於印度洋西南方的島國，雖然全國面積僅有2,040平方公里，約是香港的兩倍，卻憑著優美的自然景觀、舒適的亞熱帶氣候、漂亮的沙灘以及豐富的熱帶動植物，成為世界知名的旅遊勝地，甚至有「上帝先創造了毛里裘斯，然後將之複製成天堂。」之說。

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+ 3 + 2

LUX* Le Morne Resort

面朝環礁湖的絕美海景，位處毛里裘斯西南邊角的LUX* Le Morne Resort，一側是崎嶇雄偉的莫納山，另一側則是綿延數英里的白沙海灘。無論在沙灘棕櫚樹下靜躺、享受一個奢華水療，抑或走進黑河谷國家公園冒險探索，甚至登船觀賞海豚暢泳、玩遍刺激水上運動，度假村都能一應安排。此外，度假村還設有花園露天影院、特色烹飪班等活動，以帶來最輕鬆優閒的假期。

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LUX* Grand Gaube Resort & Villas

坐落於在鬱鬱蔥蔥的熱帶花園中，被起伏的海灣所包圍，LUX* Grand Gaube Resort & Villas坐擁最平靜的環礁湖，環繞於兩座寧靜的海灘。度假村提供優閒的度假計劃，讓遊客一次過享受滋味甜品、健康養生及奢華舒適體驗，好動的可以是參加健身室的核心肌肉訓練班及沙灘足球賽，好靜的亦可以參與椰子朱古力磨砂膏工作坊、在 Rum Treehouse 舉行的朱古力和冧酒品鑑班等等，輕鬆度假充電。

+ 4 + 3 + 2

Salt Resorts

位於毛里裘斯東海岸，擁有一望無際的海灣美景，是當地著名的觀賞日出勝地，然而Salt Resorts不但提供壯麗美景及舒適的度假設施，更盛意打造一個啟迪心靈的旅遊體驗。度假村特別設立了一個「技能交換」（Skills Swap）平台，讓遊客在入住時，可以向本地人分享一項技能，並同時向對方學習一項新技能，例如學習編織竹籃、製作陶器、烹調毛里裘斯家常風味咖喱或線釣技巧，令旅程更加別具意義。