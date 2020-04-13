瑞士錶展Baselworld壽終正寢？　鐘錶業的弱肉強食

Baselworld今年錶展無望，美其名「延期」至2021年初，實質就是取消了今年的展覽。這種說法無非是為了保住手頭客戶，避免他們借勢「回水」，然而錶展取消的確是事實，後續才是值得討論的地方。

基於合約上訂明因天災而無需賠償的條款，Baselworld「皇恩浩蕩」地正式向參展商提出兩個方案給予考慮：

1.85%金額轉成2021年之參加費用，15%被收取作行政支出。

2.40%金額轉成2021年之參加費用，30%以現金形式退回，30%被收取作行政支出。

2018年Swatch group舉家遷離Baselworld，基本上已經判了展覽的死刑。(圖片來源：Baselworld)

勞力士為此，就代表一眾參展品牌向Baselworld會方發信，表達出希望可以退回100%費用，否則將不會參加2021年展覽。

以勞力士為首的眾品牌一起向Baselworld要求回水，大會接受也死，不接受也得死。(圖片來源：Baselworld)

這個回應力度有多兇猛大家或者沒有意識到，其實Baselworld無論是答應或是不答應，都基本上是死路一條。首先展覽會方因為今年疫症而未能成功舉辦錶展，已經在行政支出等事項上必須承受以千萬瑞士法郎計的損失，如果將參展商的款項退回，就意味著會方需獨力承擔這一損失，就著他們已然捉襟見肘的財政狀況來說，絕對是災難式打擊。

Patek Philippe這類份量十足的牌子根本無實質參與這類展覽的需要。(圖片來源：Baselworld)

但要是不願退款呢，那麼眾多品牌其實正好堅定了他們脫離的意志，乘勢離開這個江河日下的錶展。

雙方此刻各執一詞，我不會說沒有調停的空間，但問題是無論Baselworld的最終決定是如何，都只不過是遲死與早死的分別。退錢退得多，參展商下年會回來的機會本來就細；退得少嗎？和品牌反目成仇就更會讓你的未來只剩一片黑暗。

隨著很多有名品牌離場，去年會場充斥著一堆名不經傳的品牌展廳。(圖片來源：Baselworld)

高級鐘錶市場向來都是個很現實的圈子，能力不足、資源不夠的，就很容易被淘汰。Baselworld發展多年，自2013年因為中國市場購買力大增而錯覺未來一片光明，狠下心腸大額投資改建會場，就種下了禍根，加上為了把錢賺盡而在過往提出種種苛刻又不合理的參加費，結果令品牌不爽已久。問題是Baselworld根本無條件放下身段，之前的投資額之鉅令到他們只能在短期內繼續維持高昂的收費，即使如何節流，入不敷支已成既定事實。

2013年大規模重建後，將支出轉嫁參展商的決策令不少品牌心生不滿。(圖片來源：Baselworld)

我會說，長痛不如短痛，Baselworld倒不如瀟灑一點講句再見吧。