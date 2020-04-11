愛彼錶[Re]master01復刻計時腕錶　歷史與時計

愛好高級腕錶的你都知道，Audemars Piguet 愛彼錶 (AP) 並不常推出全新的手錶系列，因此最近推出的 [Re]master01 的標誌性相信不用多言。這錶款取材自生產於二戰期間，1930至1950年代的1533型古董計時腕錶，原錶款只是生產了 307 枚，其中的一枚於 2015 年在 Phillip’s 拍賣，成交價超過 30 萬瑞士法郎，此歷史價值令這款限量發行的紀念錶更具代表性。

繼承原版的設計，[Re]master01 採用了精鋼圓形錶殼、淚滴型錶耳、18K 玫瑰金錶圈、藍色計時指針，配以棕色的小牛皮或鱷魚皮錶帶，完美復刻 1533 型的設計。而最獨特的，當然是它也一如30年代的版本，使用了舊版的 Audemars, Piguet & Co / Genève 商標，AP對細節的著重絕對值回票價。

[Re]master01自動上鏈計時碼錶，40毫米 (圖片來源：Audemars Piguet)

完美復刻不等於一成不變，AP這次推出[Re]master01 ，是要以現代腕錶的標準，重新演繹這復刻腕錶，因此設計師在保留了古典數字風格的同時，尺碼亦由36mm增大至40mm，切合現代人的使用習慣。

獨特的藍色計時指針非常搶眼。 (圖片來源：Audemars Piguet)

AP 的復刻當然不會只是把珍貴的古董腕錶再現那麼簡單，內裡乾坤也往往才是高級腕錶的重點所在。[Re]master01 搭載了新設計的4409自家製自動上鏈機芯，其計時系統具有一體式導柱輪計時裝置與飛返功能，動力儲存時數則超過 70 小時。

腕錶搭載有全新設計的4409自家製自動上鏈機芯。 (圖片來源：Audemars Piguet)

不但錶鏡，底蓋亦同樣用上水晶玻璃製成，是為了可讓你好好窺探機芯的美感。而除了 30 分鐘計時器保留原有設定可額外計時至45分鐘以外，其他的計時器也經過重新設計，讓你可以更容易讀取計時結果。腕錶的防水性能達到20米，應付日常生活使用就綽綽有餘，因此[Re]master01 可說是集古典的設計與現代的技術於一身，充滿魅力。