【男士春夏裝2020】Dior、Lanvin、LV大量粉色系　成熟男如何駕馭

一直以來男士對粉色衣服應該不會陌生，尤其在正裝造型裡都常會見到粉紅色恤衫或是粉藍色西裝褸的穿搭。但今次說的粉色系，是尤如雪糕般帶夢幻感覺的色調，其曝光率在各大小品牌的春夏季系列裡非常之高，而要駕馭這潮流一點也不簡單。

Lanvin、Kenzo、Louis Vuitton (圖片來源: Gorunway.com)

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Dior、Lanvin、Louis Vuitton及Loewe等品牌今季均看到雪糕般的粉色潮流的蹤影，由正裝打扮到街頭服飾，都以head-to-toe全身打扮為主。其中Dior、Givenchy、Salvatore Ferregamo等都主打輪廓帶寬鬆的粉身剪裁西裝造型，裡面配上同色系的恤衫來營造整體和諧感，休閒得來感覺自然。而Hermès和Louis Vuitton則以粉色來打造奢華運動造型，以單頭一件粉色item或是不同的粉色來打造突出的造型。

圖片來源: Louis Vuitton

其實許多男士對穿衣的態度都是踏實派，專挑經典穩陣的素色調來填滿整個衣櫃。但偶爾將一些平時少穿的色調加入每天的造型裡都能帶給人驚喜，同時是能夠保持新鮮感的做法。所以建議投資一件粉色item例如外套或是上衣，可選較適合亞洲人皮膚的粉紅、粉藍或是粉綠色，再以其它素色調如黑、白或是卡其色的上衣或是下身來沖淡一點。粉色給人感覺柔和，所以想masculine一點的話可選剪裁輪廓強烈一點的設計如西裝外套。只要你肯踏出一步嘗試，總會找到適合你的粉色衣物，而最重要的是，穿上這些顏色後心情也會出奇地變好。