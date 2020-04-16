新世界威士忌有自己規則　不看名牌不看年份　用味蕾去主導

葡萄酒的產地有新、舊世界之分，原來威士忌都可能有類似的概念？「新世界威士忌」可能成為了新的關鍵詞，新的產地意味著年輕的勢力、新的風味，葡萄酒有風土的特點，威士忌又有沒有？

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也許我們在談論威士忌時總是關注於年份、價錢，以致我們往往會忽略了不少點亮味蕾的元素。向來威士忌都恍如與蘇格蘭打上等號，而近年大家可能關注著日本威士忌，都是源於潮流，但作為威士忌愛好者，我們又豈能甘心被人牽著鼻子走？現在的威士忌世界已經非常開放，全球與大洲都可以找到縱影，所以也出現了「新世界威士忌」，而所謂的「舊世界」，其實指的是五大產地：除了蘇格蘭及日本，還有以三次蒸餾為傲、很可能是發源地的愛爾蘭、美國以及在禁酒令時期救了美國酒鬼們的加拿大。打後掘起的新興產國，也可以當作是新世界。

Amrut Fusion

上回介紹過歐洲的新世界威士忌，但其他大洲的作品一點也不遜色！例如印度，現在釀造單一麥芽威士忌的酒廠有三，分別是Rampur、Paul John和Amrut，而後者相信大家不會感到陌生。在2010年的《Whisky Bible》當中的「世界威士忌」項目上就只有一款上榜之作，正是印度的Amrut Fusion，更得到97之高分。只不過，原來除此之外印度早就有釀造及飲用威士忌的歷史，本來是用甘蔗糖蜜釀造的，在原料上看這算是威士忌嗎？而且這些產品對於印度的富人都看不上眼，直到近年本土的單一麥芽威士忌的出現。既然印度有相關的歷史，釀造起來應該不算是難事？但原來原料之一的大麥只在印度北部地區，而且印度的高溫天氣，以致Angel’s share的比例大大增加，除了增添難度也增加成本，不過轉個角度看也是個優勢。

南投酒廠推出台灣第14任總統就職紀念瓶（圖片來源：whiskimen）

同一道理之下，就要看台灣的南投酒廠，南投位於台中，其氣候也是高溫潮濕，可以有著每年6%以上的Angel’s share，而蘇格蘭平均為2%。Angel’s share除了是把酒液分享了給天使，同時間也加速了熟成，更快地讓酒液萃取木桶的風味，換言之，南投可能有著比蘇格蘭快達三倍的熟成速度，所以南投酒廠的作品往往有著較低的年份，但風味著實不差。另一方面，不同的地方都有著各異的釀酒歷史和特色，這對於要過桶的威士忌有很大的可能性。例如南投酒廠隸屬於TTL（臺灣菸酒公司），在出產威士忌之前早就有各式果酒，所以它們的風味桶非常獨特，台灣獨有的葡萄酒桶、荔枝桶等，都非常值得一試。當然，除了南投酒廠，位於宜蘭的Kavalan向來獲獎無數，相信大家早已熟悉，其Solist Fino Sherry Cask在2012年的《Whisky Bible》到97分之高，台灣人對重雪莉情有獨鍾，而這款正是利用台灣氣候的特點而蘊釀出濃厚雪莉桶風味。

Kavalan Solist Fino Sherry Cask（網上圖片）

還有一款非常值得一試的新世界作品，是來自澳洲的Sullivans Cove，在2014年憑著一支French Oak（桶號HH525）奪得WWA全球最佳單一麥芽威士忌大獎，為新世界威士忌打響了名頭，同時升價十倍，但酒廠屬小量生產，這款作品也只有516瓶，早已被搶購一空。酒廠來自澳洲的塔斯曼尼亞，原來其氣候與蘇格蘭相似，也有著不俗的釀造威士忌歷史，早在150年前就由蘇格蘭傳入技術，只不過在十九世紀開始禁釀了150年，直到1992禁制令被推翻，被當地稱為「Whisky Renaissance」。新世界威士忌很多都有一個共通點，就是年份較低，Sullivans Cove French Oak只熟成了13年，比著是蘇格蘭出品人們定不會看上眼吧？但新世界威士忌卻不遵循這「高年份」的法規，人們如果想試到震撼味蕾的作品，就別再被年份所蒙蔽眼睛了。