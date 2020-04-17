【抗疫需知】洗手20秒的秘密　番梘殺菌的原理　五款高質番梘推介

洗手洗手洗手！面對兇猛如虎的肺炎疫情，令香港人衛生意識提高不少，雖然人人都知洗手要洗足20秒，但原因為何你又知道嗎？

根據Chiva- Som國際養生度假村的專家所言，用番梘洗手20秒之所以能夠殺死病毒和細菌，全都歸功於它的結構所帶來的獨特屬性。番梘的分子分為兩半，一半為親水性，另一半為親脂性，這些分子懸浮在水中時，會以單獨的單位交替漂浮，與溶液中的其他分子相互作用，並組成稱為膠束（micelles）的小氣泡，其中一半的親水性指向外，另一半的親脂性指向內，而許多病毒和細菌也是以相同的方式構建。

(圖片來源：Chiva- Som)

大多數病毒看起來像一個尖刺的球，內部帶有蛋白質鏈，刺球的外膜由脂肪組成，而內部的蛋白質正是病毒的遺傳物質，當用番梘和水洗手時，番梘分子將皮膚上的所有微生物包裹起來。番梘分子中親脂性的部分會四處漂浮，以逃避水分，並在此過程中粘上微生物和病毒的脂肪膜上。而親水部分會被微生物的脂肪膜排斥，由此產生的推拉力，實際上會將微生物撕裂，所有重要的蛋白質都從破裂的膜中洩漏出來，殺死了這些有害微生物，並使它們變得無用。由於此操作需要大約20秒左右的時間，所以經常會聽到專家們建議洗手至少20秒。

(圖片來源：Claudio Schwarz)

正確的洗手程序： 一. 搓出泡沫 二. 擦洗手掌和手背 三. 十指交錯搓洗 四. 清潔指尖 五. 清洗姆指和虎口位置 六. 清潔手腕位置 七. 整個過程至少達20秒後才用清水清洗乾淨

正如上文所說，番梘能否殺死病毒和細菌，最重要的因素在於時間長短，比起番梘本身是否有特別的消毒功效更為重要，若然肌膚本身屬於容易敏感，應該選擇一些不含酒精及刺激性低的番梘，要是有護膚功效的當然更好。以下為大家推介五款具護膚功效的番梘：