【男裝Sneakers經典】四款真正永恆鞋款 紳士鞋櫃中不可或缺

要保持紳士氣度，除了嚴己寬人的內在修養之外，一身造型也絕對不能馬虎，在很多情況下，一雙打理得宜的手工皮鞋更是凸顯品味的重點，然而紳士也有隨性而行的一面，雙腳也總有需要休息之時，各位男士如果想要輕鬆出門、同時又能保持紳士氣度，以下四款永不過時的經典Sneakers設計就肯定是人生必擁有的！

German Army Trainer 德軍訓練鞋

極簡之選

German Army Trainer原本作為1970至1980年代期間德國聯邦軍的室內訓練運動鞋，當時主要由adidas以及PUMA兩大生產商於斯洛伐克負責生產，由於是軍用品的關係，設計上最大的依歸就是舒適實用，沒有半分多餘的細部設計，鞋款結構也盡量簡潔，因此絕對是一雙不折不扣的Minimalist Sneakers。而這優異的設計也在2000年代起深受時裝巨頭青睞，例如Hedi Slimane執掌的Dior Homme於2004年就首次推出以German Trainer為藍本的Berlin 01，而2006年起Maison Margiela更從German Trainer設計中延伸出發展至今的Replica Sneakers系列，見證German Trainer從軍事領域躍登時尚殿堂。

（圖片來源：Brut Clothing）

70s Vintage Trainers 永恆復古

近來源於70年代的復古跑鞋款再度成為時尚潮流界的寵兒，除了先後有Nike跟Undercover的聯乘Daybreak以及攜手sacai的LDWaffle之外，Lanvin更加入戰團帶來Bumper Sneakers，vintage trainers的人氣可謂一時無倆。然而早在今次熱潮之先，其實vintage trainers就鮮有在時裝界中缺席，其獨特的修長鞋形和復古韻味更是品味男士的輕裝之選。Nike於70年代帶來的一系列名作如Daybreak、Waffle Racer、Cortez等不時都有推出復刻，最適合用作日常配襯，此外New Balance的320也是不錯的選擇。

Lanvin取材70年代復古跑鞋設計，帶來Bumper Sneakers。（圖片來源：Sneaker News）

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久留米帆布鞋 沿用嚴謹古法

帆布鞋一向是百搭之選，更適合假日的慵懶隨性造型，而由日本福岡縣南部久留米市出產的帆布鞋，品質、造功就更是傲視同群。久留米市是日本三大絣織物、被指定為日本國家級傳統工藝品「久留米絣」的主要產地，而MOONSTAR、其高級支線SHOES LIKE POTTERY、DOEK以及PRAS等都是當地具代表性的帆布鞋品牌。當地品牌透過嚴選「久留米絣」、岡山產帆布等布材，以及早起源於1839年的古法硫化加工（由於罕有地仍依循古法，在日本又稱「久留米加硫」），過程中還要將鞋款放入加有硫罐的窯內烤70分鐘，讓橡膠成分在120度的高溫下與硫黃進行化學反應，從而帶來鞋底最結實耐用的鞋底結構，可說是帆布鞋中的極品。

MOONSTAR更有推出防水Rain Shoes款。（圖片來源：HeavyUse）

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Tennis Shoes 休閒紳士

運動鞋履之中，經典的網球鞋設計總多了一份Blue blood的優雅，同時又滲雜Preppy的玩味，adidas早於1963年為法國網球選手Robert Haillet設計、風靡流行多個年代的Stan Smith就是最佳例證，無論配襯丹寧、chinos以至西褲都不成問題。而除了經典的Stan Smith之外，Nike的Tennis Classic以及Le Coq Sportif向傳奇網球手Yannick Noah致敬的一系列復刻，也是優質的休閒紳士之選。