NEIGHBORHOOD打造多元型格生活　再與Helinox合作推戶外必備單品

出色的男士無論做甚麼都對裝備有極高的要求，換個角度來看，從選擇一件單品就能看到一個人的品味及要求，除了日常的Formal或Casual，走出戶外也絕不能馬虎，本周無疑已來到充滿活力的春夏，迎來屬於戶外的季節，而露營也是男士們的浪漫，在準備更新戶外裝備的同時，正好推出NEIGHBORHOOD x Helinox最新的膠囊系列。

NEIGHBORHOOD x Helinox（圖片來源：NEIGHBORHOOD）

作為裏原宿其中一個代表品牌，NEIGHBORHOOD近年的戶外機能單品相當出色，去年與韓國戶外品牌Helinox合作推出叢林樹葉迷彩視覺元素的露營用品系列相當吸睛，或者各位戶外愛好者早已入手。接下來今年繼續聯乘，依然融入品牌向來擅長的軍事風格，型格味道與簡約主義更上一層。

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戶外潮流向來引人入勝，著重時尚的朋友所留意的細節與機能往往盡現在戶外單品之上，是次的合作繼續推出幾件以深橄欖色作為主色調的單品如帳篷、睡袋、折疊椅、收納包、可折疊桌子與水壺等，去年的帳篷已成為戶外必備之物，今年的隧道型帳篷更具特色，設計上採用自撐結構簡化搭建過程亦提供更寬敞的空間。

去年聯乘之作：

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NEIGHBORHOOD近年的動向值得留意，當大家還停留在其擅長的軍事形象之時，品牌已向前走了一步，別去了傳統的潮流路線，開發戶外路線以及近年相當注目、主打盆栽文化的新支線Specimen Research Laboratory（SRL），除了Helinox，亦與RAID JAPAN、AbuGarcia等釣魚用具品牌合作，是否代表品牌在傳統的街牌世界已後繼無力？品牌主理人瀧澤伸介曾指出，現在的世界已與過往不同，以前形成潮流的方式已不復存在，在即食文化之下所謂的流行也許是曇花一現。回歸本源，品牌從生活入手，致力打造多元的型格生活。也許大家也有所感受，潮流不光是買一件衫，還有背後的形成故事與文化底蘊，品牌的多肉植物、聯乘的釣魚用具及露營帳篷，已非純粹想追逐潮流之士可擁有之物，新的方向反而令一直支持品牌的大家更為舒服吧。

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