【透明錶殼高級手藝】突破製錶極限　藍寶石腕錶透視所有機件

談到傳統製錶業的生態演進，機芯的發展一直以來都是高級品牌兵家必爭之地，由自主研發機芯務求做到不假外求自給自足，以至不斷挑戰複雜功能及突破超薄紀錄，彼此之間你追我趕，受惠的當然是廣大錶迷。正當傳統甚至新晉品牌在機芯發展上鬥得正酣之際，近年就有品牌看準另一個製錶方向，投入大量資源進行研發和生產，所說的就是運用藍寶石水晶來製作腕錶。以往只用來製作錶鏡的物料，如今經已成為炙手可熱的製錶元素，近年不少品牌亦都加入這條新戰線，將這種堅硬耐磨而且完全透明的物料，玩弄得出神入化。

BR-X1 Tourbillon Sapphire Chronograph

Bell & Ross以往都用過藍寶石水晶製錶，當中蘊含複雜工藝的，就是這款全球只有的五枚BR-X1 Tourbillon Sapphire Chronograph。腕錶錶殼設計承襲品牌以航空飛行儀器作為靈感，由九個水晶玻璃組件構成，包括錶環、錶背、錶圈、錶鏡以及四個防震圈，再由螺絲鑲密。腕錶配合瑞士傳統複雜製錶工藝，集陀飛輪與單按鈕計時於一身。機芯結構非常細緻，底板及支柱由一塊金屬切割而成，鏤空造工出色，計時系統的啟動、停止及歸零程序盡收眼底。錶殼和錶盤非常通透，細看之下可見12時位置下的導柱輪、秒鐘定時器及半瞬跳指針（一般是傳統滑動式指針），以及一時位置的100小時動力儲存顯示，翻過錶背可見到動力儲存的差動裝置及發條鼓，而且可從不同角度欣賞到「&」字標誌飛行陀飛輪框架的動態。全球限量僅五枚。

此錶的設計承襲品牌以航空飛行儀器作為靈感，換上藍寶石水晶錶殼，感覺煥然一新。（圖片來源：官方圖片）

機芯結構非常細緻，底板及支柱由一塊金屬切割而成，鏤空造工出色。(圖片來源：官方圖片）

飛行陀飛輪框架以品牌「&」字標誌作為修飾。（圖片來源：官方圖片）

Chanel J12 X-RAY

Chanel J12今年的新作充滿話題，繼將黑白兩色陶瓷混為一體的Paradoxe後，全新亮相的J12 X-RAY腕錶以獨特設計的藍寶石水晶錶殼，彰顯J12腕錶的澄澈，猶如置於X光之下。J12 X-RAY搭載由Chanel位於瑞士錶廠設計並組裝的全新機芯：Caliber 3.1，底板、計時錶橋及齒輪橋皆由藍寶石水晶製成，使光線能完全穿透，動力儲存則為55小時。至於同樣採用藍寶石水晶製成的錶盤，鑲嵌12顆長階梯形切割鑽石時標，猶如懸浮空中，夜光錶圈則鑲嵌總重約5.46卡長階梯形切割鑽石，錶冠則飾以一顆凸圓形切割鑽石，與白金製成的指針及錶扣互相呼應。藍寶石水晶錶鍊搭配雙層折疊式錶扣，其中二顆鏈節鑲嵌34顆、總重約1.93卡長階梯形切割鑽石，限量發行20枚。

此錶搭載全新機芯–Caliber 3.1，底板、計時錶橋及齒輪橋皆由藍寶石水晶製成，使光線能穿透。(圖片來源：官方圖片）

J12 X-RAY腕錶以藍寶石水晶製作錶殼， 腕錶猶如置於X光之下。(圖片來源：官方圖片）

Hublot Big Bang MP-11

一直致力推動藍寶石產業化、也是首個將藍寶石腕錶量產化的Hublot，是製作藍寶石腕錶的老大哥。品牌的最大突破，是為這種難以加工的物料加入透明、黑色、黃色、藍色及紅色等不同顏色，而在藍寶石加入翡翠綠寶石色近乎不可能，但Hublot也成功克服挑戰，以首度在製錶業出現的物料SAXEM創製全新的Big Bang MP-11腕錶，其深綠色調既可媲美最優質的綠寶石，又同時強韌如鑽石。經拋光處理的綠色SAXEM，與錶圈六枚H形拋光微噴砂黑色鈦金屬螺絲，以及結合鈦金屬與橡膠的黑色錶冠構成鮮明對比。

機芯方面，搭載HUB9011自製手動上鏈鏤空機芯，搭載七個串聯式發條盒，直列式滾筒動力顯示裝置，動力儲存長達14天。它由270個零件組成，具備專利指針組裝系統（Index-assembly System）、矽製擒縱及黑色的條板與機板。動力儲存顯示窗位於七個串聯發條盒左邊，藍寶石水晶玻璃錶鏡刻有「DAY POWER RESERVE」字樣。綠色夜光指針與時標凸顯錶盤上的時分刻度，提升其可讀性。經防反光處理的藍寶石水晶玻璃錶鏡及綠色SAXEM錶圈的凸出設計完美配合串聯式發條盒，為了把平衡美學融入錶盤10時位置可見的螺旋式齒輪，無煙煤釕擺陀轉移到錶盤的2時位置。Hublot Big Bang MP-11全球限量發售20枚。

動力儲存顯示窗位於七個串聯發條盒左邊，藍寶石水晶玻璃錶鏡刻有「DAY POWER RESERVE」字樣。（圖片來源：官方圖片）

從錶殻外側也可欣賞到機芯的精密結構。 （圖片來源：官方圖片）

Greubel Forsey Double Tourbillon 30º Technique Sapphire

Greubel Forsey這枚30º雙陀飛輪，採用一塊藍寶石水晶玻璃加工而成，目的是提供全方位的視覺體驗，欣賞多層次的機芯結構，從各個角度欣賞到兩個陀飛輪的運行狀態。錶殼直徑49.95mm，厚度為17.15mm，比之前的玫瑰金，白金，鉑金和鈦金等版本都要略大一點。刻有GF標誌的錶冠也是由藍寶石製成。機芯裝置四個串聯式發條盒，提供120小時動力儲備，品牌採用一種專利系統，其內部陀飛輪呈30º角傾斜，每分鐘轉動一圈，外部陀飛輪則每四分鐘旋轉一圈，看著兩個陀飛輪同時以不同速度轉動，感覺非常治癒。