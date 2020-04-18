Baselworld錶展百年老字號沒落　既是命也是運　如何不捨都要分

本星期錶壇有一項史無前例的舉措，五大鐘錶品牌聯合宣布退出2021年巴塞爾鐘錶展。在4月14日，勞力士、百達翡麗、香奈兒、蕭邦和帝舵等共同宣布了計劃退出2021年巴塞爾鐘錶展（Baselworld）。這消息由勞力士（Rolex）發報，以公開信形式談及有關Baselworld的過去管理和經營手法以及有關2020年退款處理的爭議。

令人更感興趣的是，勞力士、百達翡麗、蕭邦和其他大品牌準備與瑞士高級製錶基金會（FHH）合作，於2021年4月為零售商、媒體和收藏家舉辦一項全新的場合。這可能與「鐘錶與奇蹟」展覽定於同一時間段內進行或接接。根據品牌聯合發布的消息，其他品牌也可能參加本次展覽。 截稿前FHH尚未發布計劃的正式公告。

這個Baselworld展館1.0、這處Rolex展位將成歷史，行家們不用上上落落、南北穿梭。（圖片來源：Getty Image）

先給大家一些背景資訊：直到本年，FHH一直組織著名為國際高級鐘錶沙龍（SIHH）的展覽會。今年，更改名為「日內瓦鐘錶與奇積」 (Watches & Wonders Geneva)，準備在Palexpo和日內瓦市內進行展覽。 SIHH長期以來一直被行內認為是最有代表的高級手錶展覽，整個歷峰集團（Richemont Group）以及各主要的獨立品牌都在這裡展出。但由於COVID-19的影響，原本準備在本月舉行的Watches＆Wonders展覽被取消了。

同樣，原定於4月29日至5月舉行的Baselworld也因疫情而被取消。但是巴塞爾國際鐘錶珠寶展管理公司（MCH Group）與各大參展的品牌之間存在很多爭論，包括取消的2020年展覽會的退款政策。勞力士高層及巴塞爾國際鐘錶珠寶展參展商委員會負責人（Hubert du Plessix）休伯特·普萊西克斯更在上周寫公開信，要求MCH向參展商退還款項，並指出如果不退款，恐怕這是Baselworld的終結。

此外巴塞爾國際鐘錶珠寶展的管理層更在未獲得參展商的共識下安排巴塞爾鐘錶珠寶展延遲至2021年1月的。這個日期與卻世界各地的珠寶和鐘錶展覽有很大的衝突，因此令事情更進一步複雜化。

勞力士PP超強組合離場

在這星期的公佈裡，各大品牌的高層似乎對巴賽爾錶展的不滿無法再忍受發表了評論。勞力士CEO弗雷德里克·杜福爾（Jean-Frederic Dufour）表示：

「自1939年以來，我們就參加了巴塞爾鐘錶展。不幸的是，鑑於賽事發展的方式以及MCH Group的最新決定，儘管我們對這錶展有極大的依戀但經討論之後，與志同道合夥伴發起一個新活動是很合理的事情，這些合作夥伴與我們有一致的願景，對瑞士製錶業的無盡堅定與支持，這符合我們的需求和期望，攜手並進，更好地捍衛行業利益。」

Rolex CEO Jean-Frederic Dufour（圖片來源：Rolex）

百達翡麗（Patek Philippe）在巴塞爾國際鐘錶珠寶展（Baselworld）上已經展出了數10年，長期以來是腕錶界的支柱。總裁Thierry Stern表示：

「離開Baselworld的決定對我而言並不容易，因為Stern家族參加這展覽會已經有第四代的歷史。但我們必須不斷與時並進，對我們的工作提出檢討，因為昨天的對，今天並不一定是合適的。今天的百達翡麗與巴塞爾國際鐘錶展的方向不再一致，經過多翻討論，問題尚未解決，而且互相的信任不再存在。我們的責任是照顧我們的零售商、客戶和世界各地新媒體需求，必須能夠每年一次，以最專業的方式公報新型號。因此，與勞力士連同其他品牌進行了深遠的討論後達成協議，決定在日內瓦創建一個獨特的展覽會，以發報我們的新品。」

PP總裁Thierry Stern（右）2015年在Baselworld現身於自家展館。（圖片來源：Getty Images）

另一邊廂蕭邦（Chopard）首席CEO卡爾·弗里德里希·謝弗勒（Karl-Friedrich Scheufele）回顧了該品牌在巴塞爾國際鐘錶珠寶展上的歷史，追溯到半個多世紀之久。他強調、品牌致力於與Watches＆Wonders同時舉辦展覽會的承諾，並繼續展示具有數百年曆史的製錶工藝。

「蕭邦於1964年首次在巴塞爾博覽會上展出。經過深思熟慮，我們一家人決定支持勞力士的建議，退出巴塞爾鐘錶展（Baselworld），這是一個痛苦的決定。希望與Watches and Wonders並行的同時，可使我們能夠更好地為製錶業和客戶提供最佳的服務。」

Chanel錶珠寶高級副總裁（FrédéricGrangié）也表示有同一的意願。巴塞爾錶展先在失去SWATCH Group的支持後，又碰上因肺炎的疫情，現在更失去強大品牌的參與。我相信LVMH名下的牌子在不久的時間也會宣佈離開Baselworld，相信這是個百年展覽的落幕。又一次證明經驗並不代表一切、與時並進才能生存。

所謂天下大勢合久必分、分久必合，沒有理所當然的永恆。（圖片來源：Getty Images）

當年Baselworld還在高峰時，的確是熱鬧，各大品牌Show後都有不同活動、表現。（圖片來源：Getty Images）

（圖片來源：Getty Images）