【抗疫外賣推介】WFH恩物　編輯推介五家高質異國風外賣午餐

Work From Home了快將三個月， 午餐甚麼是每日必須解決，也是最難解決的難題。吃厭了樓下的燒味飯、雙拼飯，想吃點不一樣的？以下推介五家高質異國風外賣午餐，讓你為家中工作打打氣。

拉丁美式套餐一 (圖片來源：Bedu)

Mono

主打新派法國菜，總廚Ricardo Chaneton以法式烹飪及其家鄉委內瑞拉的煮食風格，以優質的時令食材炮製五款Stereo By Mono外送套餐，適合三至四人享用。Stereo By Mono於星期一至星期六，每日上午九時至下午六時供應，外送服務最低消費為$800， 港島區送餐服務費用全免，而九龍及新界地區則會收取$200運費，所有訂單均需於24小時前付款並確認。

法式套餐一：蘆筍沙律配柑橘意大利軟芝士醬、小扁豆燉肉、青豆蘑菇釀法國鵪鶉、朱古力慕絲、瑪德蓮蛋糕。 法式套餐二：法式洋蔥湯配酸種麵包及Comte 芝士、紅酒燉牛肉配扁意粉、檸檬撻、瑪德蓮蛋糕。 法式套餐三：豬肉抹醬、藜麥酸種麵包配Aberquina橄欖油、牛油汁燉小牛肉配印度香米、椰菜卷、瑪德蓮蛋糕。 拉丁美式套餐一：傳統粟米軟包arepas配油封西班牙大紅蝦及牛油果、南美風味烤全雞、蒸木薯配chimichurri青醬、自家製墨西哥風混醬（mole）、朱古力夾心曲奇配牛奶焦糖。 拉丁美式套餐二：藜麥沙律配Leche de tigre（老虎奶醬汁）、Cachapa粟米餅配halloumi芝士、南美雞肉飯、墨西哥莎莎醬、朱古力曲奇蛋糕。 電話：2510 8676

Avo Toast (圖片來源：Avobar)

Avobar

源自倫敦、主打健康超級食物，Avobar中的Avo是指Avocado牛油果，從名字可見，餐廳以營養豐富、口感柔滑的入饌炮製各式創意菜色及飲料，為健康食品帶來新感覺。Avobar最近推出外送服務，提供一系列輕盈美食，讓食客即使安坐家中也可以品嚐牛油果特色漢堡、Avobar科布沙律以及招牌Avo Toast等等招牌健康美食。

訂餐連結：deliveroo.hk/en/menu/hong-kong/k11-musea/avobar

羊肩配阿拉伯芝士及紅菜頭乳酪 (圖片來源：Bedu)

Bedu

主打新派中東菜，BEDU的午套餐包括有一款主菜配飯或沙律、飲品及甜品，並可額外加配煙燻鷹嘴豆蓉、紅菜頭薄荷乳酪、秘製醃菜及薄餅等招牌小食。特別推介羊肩配阿拉伯芝士及紅菜頭乳酪，肉質香嫩，賣相吸引。餐廳的午市套餐於星期一至五，每日上午十時至下午五時供應，凡消費滿$100免費外送堅尼地城到銅鑼灣地區。

主菜選擇：羊肩配阿拉伯芝士及紅菜頭乳酪、原種番茄阿拉伯田園沙律配菲達芝士沙律汁、脆炸鮮魚配塔布勒沙律和鷹嘴豆蓉、炸蕃薯豆餅配鷹嘴豆蓉及中東芝麻醬、香烤雞肉配中東香草乳酪醬 電話：2320 4450

香烤西冷牛扒配柚子醬汁 (圖片來源：Uma Nota)

Uma Nota

巴西日本餐廳Uma Nota近日推出兩個全新午餐系列「豐盛便當」及「滋味漢堡」。便當系列包括有一款主菜、米飯、醃菜及沙拉，尤其推薦香烤雞腿配芥末青瓜蛋黃醬，以嫩滑多汁的雞腿肉，搭配特製蛋黃醬。至於漢堡套餐則配以蕃薯條，除了餐廳的特色芝士漢堡外，亦新增了香烤雞腿漢堡及香脆茄子漢堡，迎合不同食客的口味。餐廳的午市套餐於星期一至五，每日上午十時至下午五時供應，凡消費滿$100免費外送堅尼地城到銅鑼灣地區。

「豐盛便當」主菜選擇：香烤雞腿配芥末青瓜蛋黃醬、蒲燒三文魚配特濃蒲燒汁、吉列茄子配香烤番茄醬、香烤西冷牛扒配柚子醬汁 電話：2386 2216

檳城喇沙烤魚椰漿飯 (圖片來源：Jalan)

Jalan

將馬拉地區特色的「mamak」（食檔）、「pasar malam」（夜市）及「kopitiam」（咖啡店）集於一身的新派馬拉餐廳Jalan，推出以Nasi lemak（馬拉椰漿飯）為主的午市套餐，五款主菜涵蓋不同種類的食材及口味，尤其推介經典的檳城喇沙烤魚及沙爹魷魚串。餐廳的午市套餐於星期一至五，每日上午十時至下午五時供應，凡消費滿$100免費外送堅尼地城到銅鑼灣地區。