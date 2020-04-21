【啤酒小百科】細分100種　飲過未必一定識飲

夏天就快到，炎熱的天氣下沒有甚麼比來一杯冰凍的啤酒更適合了，但是啤酒的類型可細分至100種以上，常常看見有人到了酒吧，看見 IPA、Stout、Porter 等等的各類酒標，不知道它們背後的意思的話真是很難選擇。以下有關各種主要啤酒種類的小知識，讓你不用再選擇困難。

(圖片來源：Corona)

Larger還是Ale?

啤酒最重要的分別在於使用的酵母，以及發酵的溫度，並從而分為 Larger 及 Ale 兩大類。Larger 是較常見的一種，它們使用較低溫的發酵方式，很多著名的啤酒品牌如喜力、麒麟、生力以及「無妄之災」的代言人 Corona 都是 Larger 的一種。而不同地方釀造的 Larger 有時會有不同的名字，如源自捷克的 Pilsner。

雖然因為不同的水或原料，不同品牌的 Larger 味道會有差別，但是大致上 Larger 的味道都是清新、麥芽的味道較重，容易入口，因此 Larger 亦是很多喜愛啤酒的人的入門之選。

(圖片來源：Camden Town Brewry)

India Pale Ale來自印度？

另一個主流啤酒類型 Ale 使用溫度較高的發酵方法，而 Pale Ale 是其中的一大分支。它的顏色較 Larger 深一些，而在麥芽的味道以外，會有酵母及啤酒花的香味。

而 IPA 全名是 India Pale Ale，有趣的是它並不是在印度生產，而是源自由英國供應給駐紮印度的英軍的 Pale Ale。因為當時的物流主要依賴船運，為了更好地防止啤酒在運送期間變質，酒廠在釀製 Pale Ale 的基礎上加入更多的啤酒花，及加長發酵的時間令酒精含量更高，因此 IPA 的味道較苦，有時更會有香草、檸檬或橙的香味。

(圖片來源：Guiness)

黑啤點解咁黑?

Stout Beer 即是黑啤，它也是 Ale 的一種，是啤酒中顏色最深的種類。而它深邃的顏色是來自釀製時使用經過烘烤的黑麥芽。一般來說 Stout 的酒精含量較高，可達 7%，而它們的味道大部分都是口感順滑，甜味較重，同時帶有炭烤或咖啡的味道。

(圖片來源：Hill Farmstead Brewry)

黑啤一定高酒精？

Porter Beer 與 Stout 的特點相當接近，顏色亦一樣偏深，但 Porter 的酒精含量較低，只有 5% 左右。味道方面，它們普遍帶有巧克力及焦糖的香味。

(圖片來源：Hoegaarden)

啤酒一定用大麥？

Wheat Beer 小麥啤酒是 Ale 的另一種變化，由於以小麥作為主要原料，它的顏色因而較淺，口感在 Ale 中亦屬於較輕盈的類別。

與小麥啤酒很接近，Witbier 是指白啤酒，香港很常見，來自比利時的 Hoegaarden 便是其中之一。通常 Witbier 都不會過濾，令它們帶有白色的朦朧外觀，並因而得到白啤酒的名字。味道方面，白啤酒釀造過程中很多時候會加入果皮或香料，因此令味道很清新，很具層次感。

(圖片來源：少爺啤酒廠)

機啤定手工啤？

Craft Beer 手工啤酒近年在香港越來越流行流行，嚴格來講它不是一個啤酒的種類，而是泛指小規模人手釀製的啤酒，因此它們當中同時有 Larger 和 Ale。而小規模生產的優點就是酒廠可以嘗試更多實驗性的味道，就像香港本地出產的麥子香茅啤酒，或是少爺推出的鹹檸啤。同時因每一批的產量較低，手工啤酒通常會教傳統啤酒新鮮。