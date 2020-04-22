【422地球日】做男人要有救世承擔　享受肉食不忘保護環境

自18世紀工業革命開始，二氧化碳含量急劇增加，造成全球暖化效應，人類對於環境的肆意揮霍，令地球逐步走向滅亡。想要拯救這個家園，當先從最基本的衣食住行做起，尤其在「食」方面，其實一些簡單的小改變已經能夠帶來大幫助，適逢今日是「地球日」50周年，就讓我們由現刻開始坐言起行，一起攜手拯救地球，拯救人類。

地球日（Earth Day）是於每年4月22日舉行的世界性環境保護活動，起源於1970年一個在美國有2000萬人參與的環境保護運動，並自1990年起推及至全世界，成為全世界環保主義者的節日和環境保護宣傳日，人們以不同的方式宣傳和實踐環境保護的觀念。

今年是「地球日」50周年。(圖片來源：Earth Day)

近日新冠肺炎橫行，香港人都主張以外賣代替餐廳用膳，雖然能有效阻擋疫症蔓延，卻也因而增加了即棄型餐盒餐具的消耗，並帶來嚴重的塑膠污染。而其實只要大家願意多走一步，自攜清洗後可重覆使用的餐盒餐具，便能大大減少污染。

自攜餐盒及盒具不但有助環保，更極具品味型格。(圖片來源：Shopee)

此外，動物肉的需求也是人類從飲食中對地球環境帶來破壞的原兇之一，根據聯合國糧食及農業組織統計，畜牧產業佔了全球溫室氣體14%的排放量，其中有三分之二更是來自牛隻。雖然牛肉是人類最主要的糧食之一，其可口美味亦為人們帶來心理上的滿足感，大口啖肉更可謂男人味的一種演繹，但也並非完全無可取代，當中擁有動物肉類的肉味和滋味，並能大幅減低對環境的影響的植物肉便是一個好選擇。

不少餐廳都開始以植物肉取代動物肉。(圖片來源：Impossible Foods)

漢堡包是世界上最受愛戴的食物之一，也是不少男士們喜愛的正餐或tea time選擇，傳統的牛肉製造漢堡扒當然是不少人的首選，但與之相比，植物肉則能在滿足口福之餘，亦大幅減少對環境的傷害。以每份113克植物肉品牌Impossible的漢堡扒為例，其製造過程能減少 96% 土地使用量、87% 用水量和 89% 溫室氣體排放量。單計去年香港，消費者在享用Impossible植物肉時，便節省了超過230萬平方米的土地（大約相當於 328 個足球場面積）、超過 2900萬公升水，以及汽車行駛超過400萬公里所產生的二氧化碳排放量。

來自美國加州的Impossible植物肉漢堡扒幾乎與動物肉所製的無異。(圖片來源：Impossible Foods)

為了進一步推廣地球日的環保概念，一直致⼒研究⽤植物製成美味和營養豐富的仿⾁和奶類產品的 Impossible Foods，與多家合作夥伴餐廳在四月舉辦「地球月」活動，炮製多款期間限定美食，並送出限量版「地球月」特色扣針和貼紙。而響應今日地球日活動，一眾重點合作夥伴包括 Beef & Liberty、Butcher's Club、Outback Steakhouse 和 Ruby Tuesday 更會向食客派發獨家限定禮品，如環保不織布袋、環保餐具套裝及襪子。