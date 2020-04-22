【威士忌新手入門】蘇格蘭六大產區　最需要記得的酒廠有那些？

蘇格蘭是威士忌之鄉，但是來到威士忌吧只懂叫一杯Scotch是不夠的，侍酒師也摸不透你的口味，因為蘇格蘭有著風格各異的六大產區，都有著不同的地理、風土及歷史之別。

威士忌愛好者家中掛一張蘇格蘭威士忌地圖也不錯（圖片來源：ebay）

說到產區，蘇格蘭高地（Highland）可能是最多人知道的。這裡有著多座山脈，山林溪谷多不勝數，因為其地勢曾經也引來不少私釀者，打造了後來的不少著名酒廠。這裡出產的酒大多酒體適中，口感優雅而多元化。Highland作為一大區，有著不少著名酒廠，也可以東南西北之分：

東高地盛產大麥，但酒廠不多，例如Glen Garioch及Royal Lochnagar；西高地更只有兩家在運作，Oban與Ben Nevis，卻有著不少追逐者，尤其是Ben Nevis獨特的油脂感更是引人入勝；南高地的酒體算是最淡薄的，有少少低地的風格，卻不乏酒廠如Glengoyne、Aberfeldy、Deanston、Loch Lomond等，而Glengoyne更是與Macallan同樣地使用著Golden Promise黃金大麥作為原料。最後的北高地群雄林立，如Dalmore、Glenmorangie、Old Pulteney等都是有名的酒廠，Dalmore曾出現在不少電影當中，而Glenmorangie擁有著全蘇格蘭最高的蒸餾器，除了酒體細緻，更以不同的風味桶而聞名。

2002年Dalmore一款62年的威士忌創下25,877英鎊之高價，曾是全球最貴威士忌 (網上圖片)

來到低地（Lowland）都是淡麗風格的，因為這裡的釀造歷史大多以生產調和式威士忌為主，而低地也適合種植不同的穀物，所以也盛產穀物威士忌，著名的酒廠如Auchentoshan、Glenkinchie、Bladnoch等，Auchentoshan更是以愛爾蘭引以為傲的三次蒸餾而聞名，酒體口感清爽純淨，比較適合輕口味的朋友。

圖片來源：Auchentoshan

至於蘇格蘭酒廠密度最高的就是Speyside，都是鼎鼎大名的包括威士忌名牌Macallan、第一家合法釀酒的The Glenlivet、雪莉桶的代表Glenfarclas 、傳奇調酒師坐陣的Balvenie、還有最早聞名為世的Glenfiddich⋯⋯這一區的酒都比較濃厚，有些是迷人花果香，有些是重雪莉風格，口感也大多甜身易入口，不論是初入門還是老飲家都會喜歡，以上酒廠都為人所熟知。

Macallan酒廠配合Speyside怡人景色絕對是當地風景名勝：

+ 3 + 2

接下來就是村上春村都被迷倒的艾雷島（Islay），風格相當獨特而容易識別，就是有著鹹香的海島風格，有些更因為用上島上盛產的泥煤烘烤麥芽而帶有濃濃泥煤（Peaty）、煙熏（Smoky）風格，但要知道，海島風、泥煤及煙熏並不能混為一談，三者可以獨立存在，因為其風味來源是不同的，海島風是因為地理上環海，在陳年威士忌時汲取了海風的風味；泥煤是烘烤麥芽的燃料；而煙熏也是烘烤時帶入的，換言之，不用泥煤來烘烤就不會有濃濃的正露丸味。這裡著名的酒廠有Ardbeg、Laphroaig、Lagavulin、Bowmore等。當中Ardbeg在普飲款中有著最重的泥煤度數（ppm），而Bowmore則是雪莉桶泥煤風味威士忌中做得最好的。

《如果我們的語言是威士忌》是村上春樹夫婦在艾雷島的威士忌漫遊之旅

簡單的一款Bowmore 18就喝得出雪莉與泥煤的平衡（圖片來源：whiskycabinet）

除了Islay，還有島嶼區（Island），原來蘇格蘭曾經每座島嶼都有蒸餾廠，這裡都是因為海島風而引人入勝，但卻不一定有泥煤味，例如Talisker，是為不少調和麥芽威士忌大作會用到的基酒，例如Johnnie Walker；而另一家著名的Highland Park，別以為名字上來看就在Highland，其實是Island的作品，早前推出的北歐神話系列，就看得出品牌有著維京血統。

Highland Park北歐神話系列（圖片來源：Highland Park）

最後的產區曾經聞名於世，後來在上世紀二十年代遇上大蕭條關閉了大部分酒廠，正是Campbeltown。但現存的酒廠都是留下來精英：Springbank、Glengyle、Glen Scotia，特別是Springbank至今仍被世人所推崇，榮登不少威士忌愛好者心目中的首位，其濃厚的風格可見於深沈的酒體顏色，用上2.5次蒸餾及全程人手製作、地板發芽，古老的傳統都繼承了下來。