【男士戰場】這世界瘋了　狂人政治的時代

以前說到統治國家的狂人如卡達菲、穆加貝之類,大部份都是落後或發展中國家的軍閥或獨裁者。換句話說,在和平的時代他們在國際舞台上的影響力非常有限,但近10 年很多民主國家,部份甚至是很具影響力的大國,紛紛選出一些政見非常偏激,執政手段非常強勢的狂人來領導國家,令國與國之間的火藥味越來越強,更直接導致全球化風潮的沒落。究竟是強人政治令這個世界越來越瘋狂?還是世界本來就已經失常,狂人的出現只是必然的結果?

(圖片來源:newsweek)

Donald Trump

說到狂人,首選一定是於2016年在全世界不看好的情況下當選美國總統的特朗普。由競選直至上任到現在,他的負面新聞可謂絡繹不絕,不論你認為他是口沒遮攔還是直腸直肚,無論是他要「build a wall」抑或是在公開場合取笑記者身體的殘疾,他的言論顯示他是一個有相當強種族、性別及殘疾歧視心態的人。偏偏這些言論就正中近年在美國氣勢越來越強的民族主義者及白人至上主義者的靶心,因此他在國內有大量死忠支持者,而他的瘋狂行徑亦令國內政見兩極化加劇。

他的商人思維亦令世界雞犬不寧。在中東極度偏袒以色列,對歐洲盟友的外交攻擊,然後對於長期敵人北韓的獨裁者竟伸出友誼之手。現在再加上對中國的貿易戰,看來他的治國方針就如在商界一般無情,他為美國人樹立一個四面環敵的感覺,從而支持他「只要美國人過得好,其他人怎樣都無所謂」的論調。

(圖片來源:thesun.co.uk)

Rodrigo Roa Duterte

菲律賓現任總統杜特爾特是一個十足的瘋子。他自稱16歲就殺過人,亦試過對同學開槍,但後來竟然能成為執業律師,並成為達沃市市長,在位長達20年。當時他已經以鐵腕聞名,實施青少年宵禁,禁止深夜賣酒之類的政策。

他的言論亦一如其他狂人,充滿歧視的意味,特別對於女性。但講到他最瘋狂的行徑,當然是在2016年當選總統後落實參選時的承諾,允許警察把毒販就地擊斃,上任五個月後已經有超過1,700人在掃毒行動中被殺。他亦對他的選民清楚表明他不會遵守人權法,而他更在公開場合侮辱批評他禁毒運動違反人權的時任聯合國秘書長潘基文。

(圖片來源:fair)

Jair Bolsonaro

作為南美的大國,2019年巴西變天,極右的總統博爾索納羅上任。他早已表明自己是特朗普的支持者,因此其言論及選舉策略亦基本上是特朗普的翻版,而他和他的「同路人」一樣,極端保守的他很喜歡用種族、性別及性向來侮辱對手,他的政府更對行使暴力亦一點都不抗拒。

但講到最近的瘋狂行徑,一定是面對疫情他不願提升防疫等級,堅持復工,完全不理會科學家的警告,並因此解雇衛生部長,及表示「人終須一死,國家經濟不能停擺」。其無情及冷血,似乎比特朗普更甚。

(圖片來源:metro uk)

Boris Johnson

相比起前幾位,BJ一眼看上去,瘋狂的可能只是與特朗普一樣不受控的髮絲,而無論是他在任倫敦市長時還是初上任首相時那些誇張,有時甚至有點傻的行為,除了令他成為各種 meme的主角外,亦讓人以為他是一個頭腦簡單的人。

其實正相反,BJ根本是一個極度聰明的賭徒,而且他對行動時機的掌握準確得可怕。首先,他主導的脫歐派成功贏得英國脫歐公投,然後文翠珊因無法令英國議會對脫歐協議達成共識黯然下台,但繼任的他做到了。而最近的賭局當然是對全英國表示他要推動所謂「Herd Immunity」,而且「many more families are going to lose loved ones」。結果是英國人防疫意識突飛猛進,政府其後推動的封關政策亦並未如意大利般遭遇反抗。BJ 的厲害之處在於他似乎很了解群眾心理,議會如是,民眾亦如是,而有時更令人害怕的,是那些看起來人畜無害,但瘋在骨子裡的人。