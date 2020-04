【Cook For Spain】九位西班牙名廚聯手　炮製一晚限定慈善夜宴

超過20萬人確診、兩萬人死亡,西班牙是繼美國之後,新冠肺炎疫情最嚴峻的國家,當地政府日前更宣佈延長國家緊急狀態至5月9日。雖然已經居於香港多年,但一眾西班牙名廚依然不忘家鄉,聯手炮製一晚限定的慈善夜宴「Cook For Spain」,將籌得的善款全數捐出,幫助西班牙解決肺炎危機。

九位在港西班牙名廚合力炮製一晚限定的10道菜慈善夜宴,為家鄉籌集善款。(圖片來源:La Rambla by Catalunya)

「Cook For Spain」一晚限定慈善夜宴將於4月29日舉行,由La Rambla by Catalunya行政總廚Ferran Tadeo和Daniel Gallo牽頭,請來另外七位香港最出色的西班牙廚師,包括Borja Sanchez(Los Ibericos)、Alex Fargas(Fofo by El Willy)、Martin Carrasco(Rubia)、Miguel Gallo(Doubleshot by Cupping Room)、Joan Gomez(Doubleshot by Cupping Room )、Jordi Alcaraz(Elite Concepts)以及Edgar Sanuy(Pica Pica),一同合力以傳統西班牙小食為靈感,炮製出十道菜的餐單,並配以餐前西班牙汽酒及餐後Gin Tonic各一杯。

「於香港,我們擁有一個緊密的西班牙小社區,而它正因為近期爆發的Covid-19疫情而遭受破壞。為了一盡本份,我們聚集了一些本地餐飲界的西班牙朋友,於晚宴當晚分享大家對烹飪的熱情,並藉此機會為西班牙籌集善款,為西班牙出一分力。」 La Rambla by Catalunya行政總廚Ferran Tadeo

是次晚宴所籌得的收益將會全數撥捐World Central Kitchen,一個由James Beard Foundation得獎者José Andrés創辦的非牟利組織,於巴塞羅拿招集當地餐廳和廚房,一同為前線醫療工作者和弱勢社群體提供膳食。而於晚宴上,凡捐贈任何現金金額,更可參與輪盤遊戲,贏取頂級葡萄酒一杯。