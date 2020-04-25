【在家抗疫】網購推介　屋企都要保持型格品味　視像見人不怕失禮

2020實屬多事之年，在這段盡可能逗留在家抗疫的非常時期，大家都少了時間外出見至愛親朋，難免放任了儀容；然而君子貴在自持，即使宅在家中，也絕不能放棄自己的造型！在眾人足不出戶的大環境底下，以下就為大家帶來網購推介，幫助各位輕鬆打造得體的家中造型，即使要視像見面時，也能在對方心目中留下好印象。

Pajamas & Robes

長時間留在家中，身穿的起居服當然要從舒適角度出發，但若果設計上還能提升紳士氣度，就更無疑是一石二鳥之選，所說的正是深受紳士、貴族歡迎的優質睡衣（Pajamas）與睡袍（Robes）。無論是英國品牌Derek Rose London、 瑞士代表Zimmerli，還是德國Schiesser的出品，都經過嚴選素材以確保最佳的穿著感，採用全天然絲綢的款式更是展現出優雅貴氣。

（圖片來源：Derek Rose London）

（圖片來源：Derek Rose London）

Slippers

（圖片來源：MILLED）

紳士的穿搭法則就是要見微知著，微小的細節，更往往是判定造型優劣的重點，所以起居環境中著用的拖鞋（Slippers），當然也不能馬虎。Gucci的Horsebit Slippers無疑是經典之選，同時展現紳士型格與奢華；意大利品牌BUTTERO則透過上乘的麂皮鞋墊，營造出最舒適自然的穿著感；Balenciaga帶來的酷黑設計，則進一步發揚高端糅合街頭的獨到美學；日本代表hobo更為經典的拖鞋設計加入機能細節，跳脫出不按常規出牌的驚喜玩味。

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Glasses

（圖片來源：OLIVER PEOPLES）

眼鏡作為放在臉上的配飾，除了能夠提升造型層次，更能有效遮掩疲倦或疏懶於打理的儀容，是非常好使好用的實用配飾。像NATIVE SONS、Mr Leight這種經典的美式威靈頓框設計多年來一直深受眾多時尚名人愛戴，無疑是最穩打穩紥之選；如果愛緊貼最新眼鏡潮流的男士們，則可選擇如Fendi以及日本新銳BLANC..的金屬鏡框設計，個性強烈之外也展現出不一樣的復古型格。

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Scarf & Stole

除了眼鏡外，圍巾也是上半身重要的配飾，加上待在家中開冷氣，偶爾也需要為頸部保暖，圍巾自然大派用場，用Zoom見人時更能成為造型重點。怕太贅的男士們，建議可選擇如RRL及Sunspel出品的方形圍巾Bandana；日牌SOUTH2 WEST8的復古印花設計，則呈現出美式復古型格；至於Burberry的經典格紋設計，就更是疫情當下必須擁有的「看門口」之選。

（圖片來源：Rione Fontana）