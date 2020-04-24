【時尚標誌】《占士邦》電影首位非英籍導演　Cary Joji Fukunaga

今次介紹的這位型男導演，是來自紐約的Cary Joji Fukunaga 。你或許對他之前參與過的電影電視作品不太熟悉，但就不可能不知道《占士邦》系列的電影，最新一套《No Time To Die》就是他導演的作品，更是首位非英籍的導演！

圖片來源：Interview Magazine

圖片來源：《007》

圖片來源：E Online

眾所周知《占士邦》是個非常英倫的故事，戲中主角要有一口流利英倫紳士口音，再配上一身英倫紳士打扮和優雅品味，所以多年來連導演都指定要是英國人。當宣布Fukunaga將代替Danny Boyle出任導演一職，外界都紛紛對他及其背景產生興趣。小時候一度想成為專業滑雪運動員的Fukunaga，突然對電影拍攝產生興趣，拍過《Jane Eyre》（簡愛）和為人熟悉的HBO電視劇《True Detective》（無間警探）等等，作品產量不多但經已拿下不少電影節的獎項。

Cary Joji Fukunaga 與飾演占士邦的Daniel Craig。(圖片來源：Zimbio)

擁有日本、美國和瑞典血統的他外貌尤如模特兒般搶眼，所以似乎亦比一般導演更受媒體歡迎，經常被邀請拍攝時裝硬照。更重要的是看他平日的打扮，雖然許多時候都屬於紅地氈的Black Tie場合，但每一次都穿得非常得體而且恰當。加上42歲的年齡還能保持這個狀態（他一星期會運動3次）又不失成熟味道實在無敵，相信他就算不當導演都可以轉行做演員。