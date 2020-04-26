波爾多、布根地之外法國一大酒區隆河谷　風格分南北

每逢五月我們都會期待著Le French GourMay的到來，可以細嚐到來自法國這個最識飲識食之國度的美酒佳餚，不過今年因為疫情的影響實在有太多的未知之數，所以活動就延期至九月舉行。Le French GourMay每年最令人引頸以待的就是主題大區，今年為法國內陸中部的隆河谷（Rhône），它是法國最大的AOC葡萄酒產區，可能是除了波爾多、布根地之外最為人所知的酒區了。縱使Le French GourMay延期，但我們不妨早點了解隆河谷美酒的過人之處。

隆河美景（網上圖片）

就算大家未必認識隆河谷美酒，也會聽過梵谷名作《隆河上的星夜》（Starry Night Over the Rhone），這裡曾吸引了梵谷、海明威、大仲馬等到此留名，又或者他們都因為這裡的美酒而停留過，而隆河谷南北部的美酒風格截然不同，各有獨特性，例如隆河北部的的隱士山（Hermitage）及南部的教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）都鼎鼎大名。

因為南北氣候不同，其酒產也不同，北部葡萄園大多座落在花崗岩山坡之上，打理艱難，受內陸性氣候影響，卻有著獨特風土令人難以捨棄，唯獨種植Syrah，著名產區如則才說過的Hermitage、Côte Rotie，都能生產出潛力驚人的紅酒。不過北部的酒產只佔整個隆河谷的5%，酒莊都屬小型及家庭式、葡萄園面積小，卻專注於生產優質葡萄酒，成就獨一無二的美酒，酒體大多濃郁豐厚，充滿辛香口感、單寧優雅而需要陳年柔化。

隆河谷北部葡萄園大多座落在花崗岩山坡之上（網上圖片）

至於南部，葡萄園面積大得多，受地中海氣候影響，生產簡單酒款為主，土壤多樣化所以可以種植多個葡萄品種，如Grenache、Syrah及Mourvèdre等，最著名的教皇新堡（Chateauneuf Du Pape）又俗稱為「十三太堡」，因為是法國唯一容許十三種法定葡萄混釀的酒款。普遍而言南部的果香較豐富，而酸度比北部低，比較易入口和適合Pairing。此外又有獨特的Tavel區，又稱為「Le Roi des Rosé」（Rosé之王），是法國唯一完全的Rosé產區，主要由Grenache釀成，口感較一般Rosé重，極具果香，口感濃郁而酸度不高，有說連海明威因而被深深吸引。