所有男人都會犯錯　一念之差　風流下流你有選擇

男人咸濕正常不過，而到處留情這個行為本身沒有對錯，畢竟每個人都有選擇自己生活方式的自由，不論男女，做愛做的事也不犯法，那為甚麼同一件事，有些人做，你會說他「風流」，有些人做，你又會說他「下流」？原來當中的分別只得一個，道理顯淺簡單。

小時候，我們想吃蝦條，你會選擇：

1.叫媽媽給錢買?

2.自己想辦法賺錢買?

3.說服士多老闆送給你?

4.把同學那包呃回來?

Playboy雜誌創辦人Hugh Hefner演繹了真正Playboy的定義，他最高紀錄同時和七位女伴交往。(圖片來源：Los Angeles Times)

這就是分別，到底你在留情的時候，是光明正大的明買明賣？還是左遮右掩呃神騙鬼？這世上，有不少男士女友成群，又或者是床伴萬千，而他的所為，是你知我知，他的伴侶也一清二楚的。

小說《鹿鼎記》裡面的主角韋小寶也有七個老婆，而他從來沒有被形容為渣男，是因為他對待每個老婆都公平又真心。(圖片來源：電影《鹿鼎記》劇照)

風流的人，不管憑藉的是個人財富、是才華、是長相，還是有懂得轉彎的本領，在找尋伴侶時，不做偷雞摸狗的事，對方向你傾倒而不介意當中有愛或沒有愛，願意和你哪怕只有一夜的快樂，又或者即使想要有愛，卻不介意和其他人分享，有了前提共識，就沒有謊言戳破後的傷害。

香港的代表人物，自然是有著三個紅顏知已的鄧兆尊，而他和女伴們的開放關係其實相當成熟。(圖片來源：新浪)

所有被稱為「渣男」的共同罪名，離不開的就是「講大話」。講大話可以向好多方面，例如對現任講大話而跑出去鬼混、對新相識的人說自己單身一人，又或者是在大眾面前裝作用情專一，試圖抱著好好先生的光環，但背後卻做著完全相反的事。

何鴻燊共有四房妻妾，倒沒聽過有誰稱他為渣男。(圖片來源：何超蓮Instagram)

不是說清楚講明自己不能專一，就代表對方不會傷心，但起碼你有給予對方選擇的機會，那麼對方要選擇有機會讓自己傷心的道路，責任就在自己了。