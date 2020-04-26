英雄難過美人關　近年10大用下身思考的名人男性

美色當前，忍一時風平浪靜？還是有食唔食罪大惡極？「英雄難過美人關」這句話，說直白點就是男人一遇到美女，就會淪為用下半身思考的生物，理智全失。過去幾多名人男性，因為獸性蓋過理性，然後就好似賭仔般以為永遠不會出事，然後一鋪清袋身敗名裂。

很多男性名人都是因為管不住自己的下半身，落得身敗名裂的下場。新鮮出爐的例子當然是目前在中國賺人仔的台灣藝人羅志祥，分手後被舊愛爆喜歡四處「獵食」，而且每次對象都不一樣，還引來不少女星發文「抽水」，令小豬立即成為「賤男」的最新代言人。

羅志祥據稱有一部「獵食」專用手機。（圖片來源：TVBS）

連暗黑女神明日花都抽水。（圖片來源：MSN.com）

數到最具份量的渣男，首選肯定是美國前總統克林頓，他當年與白宮實習生萊溫斯基的醜聞弄得滿城風雨，結果讓他成為美國歷史上第二位被彈劾的總統。雖然最後他沒有因此下台，並順利完成總統任期，但現在說起他在位時的「成就」，相信大部份人都只會記得這個醜聞，而這更多少影響到他妻子的政治仕途。

克林頓當年因為性醜聞而被彈劾。（圖片來源：time.com）

說了其他國家的例子，其實香港用下半身思考的藝人亦很多。最有名的當然是成龍，對於第三者為他生下的女兒，成龍為自己辯護時說自己「犯了天下男人都會犯的錯」，將全香港的男人拖下水之餘，不但是個「渣男」，更足以榮登「人渣」榜首。

成龍的性醜聞絡繹不絕。（圖片來源：yahoo）

其餘近年著名「渣男」：

+ 3 + 2

以上的名人在出事前，都顯得智力正常，他們也肯定知道一時的快樂有可能帶來毀滅性的效果，但他們仍然勇往直前，這又是為了甚麼呢？有研究指出，這個現象可能與人類保留了一部分原始的獸性有關。為了種族的存續，男人 「spread their genes all over the world」的想法幾近於本能。然而，人類與野獸最大的差別在於知性，因此即使無法否認男人對於性的渴求，但拜託大家做這些愛做的事前，停一停諗一諗，有些事，做咗不單衰一世，還會連累其他男人被標籤，被說成個個男人都只會用下半身思考，真的多得你唔少。