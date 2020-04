英雄難過美人關　近年10大用下身思考的名人男性

美色當前,忍一時風平浪靜?還是有食唔食罪大惡極?「英雄難過美人關」這句話,說直白點就是男人一遇到美女,就會淪為用下半身思考的生物,理智全失。過去幾多名人男性,因為獸性蓋過理性,然後就好似賭仔般以為永遠不會出事,然後一鋪清袋身敗名裂。

很多男性名人都是因為管不住自己的下半身,落得身敗名裂的下場。新鮮出爐的例子當然是目前在中國賺人仔的台灣藝人羅志祥,分手後被舊愛爆喜歡四處「獵食」,而且每次對象都不一樣,還引來不少女星發文「抽水」,令小豬立即成為「賤男」的最新代言人。

羅志祥據稱有一部「獵食」專用手機。(圖片來源:TVBS)

連暗黑女神明日花都抽水。(圖片來源:MSN.com)

數到最具份量的渣男,首選肯定是美國前總統克林頓,他當年與白宮實習生萊溫斯基的醜聞弄得滿城風雨,結果讓他成為美國歷史上第二位被彈劾的總統。雖然最後他沒有因此下台,並順利完成總統任期,但現在說起他在位時的「成就」,相信大部份人都只會記得這個醜聞,而這更多少影響到他妻子的政治仕途。

克林頓當年因為性醜聞而被彈劾。(圖片來源:time.com)

說了其他國家的例子,其實香港用下半身思考的藝人亦很多。最有名的當然是成龍,對於第三者為他生下的女兒,成龍為自己辯護時說自己「犯了天下男人都會犯的錯」,將全香港的男人拖下水之餘,不但是個「渣男」,更足以榮登「人渣」榜首。

成龍的性醜聞絡繹不絕。(圖片來源:yahoo)

其餘近年著名「渣男」:

以上的名人在出事前,都顯得智力正常,他們也肯定知道一時的快樂有可能帶來毀滅性的效果,但他們仍然勇往直前,這又是為了甚麼呢?有研究指出,這個現象可能與人類保留了一部分原始的獸性有關。為了種族的存續,男人 「spread their genes all over the world」的想法幾近於本能。然而,人類與野獸最大的差別在於知性,因此即使無法否認男人對於性的渴求,但拜託大家做這些愛做的事前,停一停諗一諗,有些事,做咗不單衰一世,還會連累其他男人被標籤,被說成個個男人都只會用下半身思考,真的多得你唔少。