【Highball】宅在家TGIF最佳雞尾酒　Johnnie Walker展示五款變奏

酒吧繼續關閉，想要享受Happy Friday小酌一杯，唯有回家自己動手。而在眾多雞尾酒之中，Highball是最易上手的款式之一，而且所需用具亦不多，故此尤其受一眾新手「Hometender」歡迎。不過Highball喝得多，總會想要來點新意，經典調和式威士忌品牌Johnnie Walker就請來五位本地調酒師，以Highball為基本，帶來五款新的變奏。

(圖片來源：Johnnie Walker)

Irre-zest-ible by Shelley Tai @ Quinary

材料：

- 30ml 威士忌

- 15ml 3:1 蜜糖漿

- 10ml 檸檬汁

- 45ml 西柚汁

- 適量的冰及梳打水

- 兩粒話梅（裝飾用）

做法：

1. 把所有材料放進調酒器搖至均勻；

2. 將酒倒進裝有冰塊的Highball杯；

3. 加入梳打水；

4. 最後加上兩粒話梅作點綴。

＊如果家中沒有雞尾酒調酒器，亦可以把所有材料放入Highball酒杯中攪勻。

(圖片來源：Johnnie Walker)

Longan Highball by Kit Ho @ Draft Land

材料：

- 45ml 龍眼乾浸泡過的威士忌

- 10ml Fino雪莉酒

- 適量的冰及梳打水

- 龍眼乾（裝飾用，可使用先前浸泡過威士忌的龍眼乾）

做法：

1. 將70g 龍眼乾放入200ml 威士混忌合浸泡24小時，然後把龍眼乾濾出；

2. 將雪莉酒、浸泡好的威士忌、冰塊及梳打水逐一倒進Highball杯中，然後輕輕攪勻；

3. 最後將加上龍眼乾串掛在杯口作點綴。

(圖片來源：Johnnie Walker)

Ginger Tabby by Jo Lo @ Room 309

材料：

- 30ml桂花浸泡過的Johnnie Walker Black Label 威士忌

- 30ml冷泡烏龍茶

- 適量冰及薑汁汽水

- 1/2 個鹹柑橘

做法：

1. 將1g 烏龍茶葉放入300ml 室溫食用水中，放入雪櫃24小時，然後把茶葉濾出；

2. 將2g 桂花放入200ml 威士混忌合浸泡24小時，然後把桂花濾出；

3. 將鹹柑橘、冷泡烏龍茶、浸泡好的威士忌及冰塊逐一倒進Highball杯中，然後輕輕攪勻。

(圖片來源：Johnnie Walker)

Summer Isles by Henry Ho @ 001

材料：

- 45ml 威士忌

- 1個熱情果

- 1個柑橘

- 1調酒匙柚子醬

- 適量的冰及梳打水

- 紅胡椒碎（裝飾用）

做法：

1. 把所有材料放進調酒器搖至均勻；

2. 將酒倒進裝有冰塊的Highball杯；

3. 加入梳打水；

4. 最後灑上紅胡椒碎作點綴。

(圖片來源：Johnnie Walker)

Ginger Remedy by Yvonne Chan

材料：

- 40ml 威士忌

- 5ml 檸檬汁

- 50ml 蘋果汁

- 120ml 薑汁啤酒

- 5塊薑片

- 少量鹽及黑胡椒碎

- 適量的冰

- 蘋果片（裝飾用）

做法：

1. 將威士忌、檸檬汁、蘋果汁、冰塊、薑片、鹽及黑胡椒碎放進調酒器搖至均勻；

2. 將酒倒進裝有冰塊的Highball杯；

3. 將薑汁啤酒慢慢倒進杯中；

4. 最後將加上蘋果片作點綴。