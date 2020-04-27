【Gin酒】真正具藥用價值的烈酒　五支令人一試愛上的氈酒

在一系列烈酒當中，以杜松子為靈魂的氈酒（Gin）有著特別的存在，皆因它不僅是酒，更是能醫病的藥，賦予飲家烈酒的嗆喉勁度之餘，同時帶來獨特的藥草香氣，令不少人為之迷醉，更被譽為「六大基酒之首」。

杜松子是氈酒的靈魂，賦予了它香氣及藥用價值。(圖片來源：Dutch Dekkers)

氈酒的藥用價值源於其主要材料杜松子，是刺柏屬植物上的松球，具有利尿、解熱的作用，在傳統上一直是治療痛風及消化不良等病症的藥物。與氈酒相似的藥酒，最早可以追溯至約公元前70年，古羅馬時期的希臘醫生與藥理學家迪奧斯科里德斯（Pedanius Dioscorides）撰寫了一部共有五卷的藥典《藥物論》，當中就有記載以杜松子浸酒去紓解胸口病症。而至1055年的意大利，本篤會會士亦有記載以杜松子製成藥酒去治療黑死病。至於現代的氈酒，則始於16世紀荷蘭人釀製的「Genever」，當時正值大航海時代，不少荷蘭人移居加勒比海域栽種甘蔗，然後運回歐洲販賣，但是當地的熱帶氣候令許多人都患上熱病，為此人們將杜松子加進以麥芽蒸餾得的酒，及後再由藥理學家法蘭西斯西爾維斯博士（Dr. Franciscus Sylvius）整理統一配方。

Dr. Franciscus Sylvius 是首位將氈酒的製作方法詳細記下的人，令不少人稱他為「氈酒之父」。(圖片來源：Cambridge University Press)

雖然氈酒源於荷蘭，但要數真正發揚光大的地方還是英國，而這則歸功於17世紀時爆發的三十年戰爭（Thirty Years' War），其時英國與荷蘭聯盟抗敵，英國士兵見識到荷蘭士兵在喝過Genever後異常英勇，便以作仿傚，更於戰後將酒帶回家鄉，並以「Gin」作簡稱。後來英國經歷光榮革命，原為荷蘭公爵的威廉三世代替其被驅逐的岳父詹姆士二世成為國王，對於氈酒情有獨鍾的他藉著與法國進行交戰的契機，下令以重稅抵制法國進口的葡萄酒及白蘭地，反之開放人民以英國本土穀物釀製烈酒，並作稅收減免，令氈酒甚至遠比啤酒還要便宜，使得氈酒快速風行全英國。直至18世紀中葉，鑑於人們過度飲用氈酒，英國政府才不得不收緊政策，改行發牌制度，透過控制產量解決嚴重的酗酒問題，不過事已至此，氈酒已經在英國奠下不倒基石。

英國是令氈酒發揚光大的重要地方。(圖片來源：Sipsmith)

現今以杜松子製作的氈酒主要可以分成三個種類：保留傳統Genever以麥芽製作的「Dutch Gin」、現今最流行的「London Dry Gin」，以及僅在英國普利茅斯生產才能以之為名的「Plymouth Gin」，另外還有一種在蒸餾過程中加入大量糖及草藥、現在幾成絕響的「Old Tom Gin」。

(圖片來源：Beefeater)

Beefeater 24

少數真正在倫敦生產的London Dry Gin，Beefeater沿用1865年由創製的James Burrough造酒配方，除了松杜子之外，還用上當歸根、當歸籽、芫荽籽、甘草、杏仁、鴛尾草根、塞維爾苦橙皮及檸檬皮一共九種草本植物加以泡浸，而在此之上，酒廠加上了日本煎茶、中國綠茶及葡萄柚，製成更具豐富口感的Beefeater 24。

(圖片來源：Ki No Bi)

Ki No Bi

產自日本京都，酒廠不但以多種充滿日本特色的材料，包括檜木片、柚子、玉露綠茶、山椒、山椒芽葉、薑、紅紫蘇及笹竹等突顯其背景身世，更特別用上米作為原料去製造烈酒基底，並以京都著名的伏見水作稀釋。

(圖片來源：The Botanist)

The Botanist

蘇格蘭的艾雷島上最著名的，當然是那九家威士忌廠，其中Bruichladdich原來也有出產氈酒，除了九種基本香料外，還加上22種源自艾雷島上的原生植物，並同樣使用酒廠用作生產威士忌的Ugly Betty羅門式蒸餾器作蒸餾。

(圖片來源：Four Pillars)

Four Pillars Spiced Negroni Gin

發展迅迎的Four Pillars，從以氈酒為基底的雞尾酒Negroni引發出奇思妙想，在其出品的Rare Dry Gin 之上，加入極具特色的天堂椒，並用上有機血橙和薑，帶來相當澎湃而有層次的辛辣口感。

(圖片來源：白蘭樹下)

白蘭樹下

最後不得不提的，當然還有香港的代表白蘭樹下，除了杜松子、芫荽籽等八款基本氈酒原料外，還用上五種富香港味道的原料，包括白蘭花、檀香、龍井、陳皮及當歸製作，充滿香港情懷。