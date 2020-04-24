【保時捷】904 Carrera GTS 60年代戰車　舊亦可以矜貴

相信愛車的讀者都已經看過去年的荷里活電影Ford Vs Ferrari 《極速傳奇：福特決戰法拉利》。由真人真事改編，故事說到福特汽車如何排除萬難擊倒當時勢不可擋的法拉利。電影內更詳述車手因人際關係的得失。但電影內其實並不只是福特和法拉利的競賽、影片內也隱藏了許多60年代的經典跑車；其中一架就是我十分喜歡的保時捷904。

保時捷904 Carrera GTS於1963年推出，當年保時捷的2,000cc引擎在GT賽事是世界級的領導。為了通過GT賽事認證，車廠必須在一年內生產至少100輛904。保時捷在當時卻認為要出售100輛904賽車幾乎是不可能的。為了投放更多的資源在GT賽，保時捷便放棄了昂貴的一級方程式計劃。當時保時捷的工程師從一個全新的角度來設計904，雖然以前的車架都頗成功但因製造時間長，而且價錢昂貴，所以放棄了從前的對車架結構的經驗。自從50年代起，保時捷已經專注中置引擎的設計，並認知這最佳的賽車平台。904選擇了鋼梯車架和玻璃纖維的組合。這也是保時捷後來一系列「纖維塑膠」賽車的起源。

Ferdinand Porsche的孫子Ferry'Butzi'Porsche負責設計904的車殼。當時他使用718 Coupe的擋風玻璃，配合了一些傳統保時捷的設計概念，得出的效果更被公認為有史以來最漂亮的汽車之一。當時保時捷對於這類合成纖維的製造並不熟悉但為了保持車的輕量及剛性，外殼給了飛機製造商Heinkel生產。車身以黏合的方法結合在車架上，導致底盤的剛性比以前的賽車中使用的車架更加堅固。

1963年，當時保時捷904推出的售價只是$7,425美元。904GTS在拍賣市場的價格變化巨大，成交價在15年前的30萬至40萬美金左右，直至最近拍賣是以250萬美金成交。看到這神速的增值一方面感到興奮但另一方面也感到不開心（因為能擁有她的機會越來越微）。市場對於904GTS的歷史重要性有一定的確定，這從她的價錢就可以反映出來。

那麼拍電影當然不會用上價值連城的真身上陣，而只是用了replica的替身。假如你喜歡保時捷904GTS，不妨再仔細看一次Ford VS Ferrari逐格逐格睇，試試找不找到904在電影的出現？

904至今仍然寶刀未老經常在國際賽事出現。（圖片來源：SportsCarDigest）

不同角度也英姿凜凜（圖片來源：Bonhams）

2019年最精彩的賽車電影《極速傳奇：福特決戰法拉利》（圖片來源：20th Century Fox）

假若你想擁有一部904拍賣是唯一的市場。（圖片來源：RM Sothebys）