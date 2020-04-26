日本眼鏡ayame　近10年最具佳績成時尚界中變形蟲

在2000年開始日本眼鏡品牌正式踏入一個交接期，這意味著世人開始對眼鏡創作有別的想法，不再純粹是日用品那麼簡單。直至2010年，設計師品牌開始邁向另一境界，尤其對時裝領域上的影響就更覺明顯。ayame算是近年能夠創造出佳績的設計師品牌，由於它們集創意與技術於一身，因而得到年輕一代所青睞。

相信很多朋友對眼鏡特別是日系品牌都存在著一份情意結，而普遍人對「日製」的觀感都極其正面，認為只要是日本製造的話定必信心保證。ayame屬於近年冒起得最快的眼鏡品牌，原因是人脈網絡經營得完善，特別在時尚圈範疇，人氣可見一斑。

極受日本時尚圈的推崇

毫無疑問職人手藝是每個日本眼鏡品牌的基本

要求，而客人對品質方面有某程度的追求，同時亦明白到「日本出品必屬佳品」的道理。至於ayame將包裝上的強項演繹得淋漓盡致，尤其在色調搭配以至鏡形設計上的講究更超越同期的競爭者，繼而得到一眾時尚圈好友的鼎力相助。早前ayame就獲得日本靜岡挽物品牌SEE SEE的邀請，並合作推出限量版聯名型號MATTERHORN2，在極Limited 20副的生產量底下，作品秒速售罄。的確ayame跟傳統眼鏡品牌的營銷手法有著很多不同的地方，除了眼鏡店以外，就連鼎鼎大名的時尚連鎖店BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS亦能找到品牌的蹤影。此外在現時日本的潮流界別上，不少時裝達人對ayame極其擁護，其中包括造型師熊谷隆志以至近期非常火熱的新晉品牌Sillage主理人Yuthanan ，由此可見ayame的實力有多頑強。

ayame設計師 今泉悠（圖片來源：pen-online.jp）

ayame位於東京原宿附近的旗艦店（圖片來源：pen-online.jp ）

一生懸命的卉菖蒲

曾有人說過日本人的步伐比我們走快五年、甚至是10年，當我們仍然依舊把眼鏡當作為日常用品，在那邊廂卻成為了Mix & Match 的必備Item。還記得在2000年的時候，我們還對一副售價3000元的手造眼鏡感到困惑，到現在卻是入門的基礎，這一切都說明了眼鏡文化的轉變差異。成立於2010年的ayame由設計師今泉悠所創立，原本於東京從事髮型師的工作，在機緣巧合下發現朋友所佩戴的眼鏡非常特別、很有個性，從而令他對眼鏡設計產生興趣。作為日本新世代眼鏡品牌，ayame就跟Kearny、Buddy Optical、Megane Rock甚至較新的THE SHISHIKUI平分秋色，在日本國內開始了它們的傳播使命。直至2000年初今泉悠先生毅然辭去工作，隻身前往福井縣鯖江市向職人們拜師學藝，其後以家鄉茨城縣潮來市的代表花卉菖蒲（Ayame）為品牌而命名。

ayame i wear design

懂得平衡的重要性，明白到眼鏡需要具備著功能與設計兩面，若果缺少其中一樣便不能給予現代人所需。由一開始今泉悠就以「溫故知新」為創作靈感，忠於傳統卻不忘為設計貫注創新元素，因此ayame的成功除了擁有宏觀視野外，真正的造架造詣同樣十分重要。今泉悠一直對Vintage 復古的事物感到興趣，認為歷史文化能造就出真正經典，叫人刻骨銘心。ayame意味著現代人對時尚單品的渴求，並利用昔日的美好時光重新包裝，讓眼鏡成為了我們日常打扮的重頭戲。