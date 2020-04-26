【愛彼錶皇家橡樹】重現經典元素　新版本Royal Oak

在過數月，全球鐘錶行業被疫情可謂折磨至體無完膚，錶廠停擺、錶展延期或取消的新聞不絕於耳。即使世界如何動盪、鐘錶零售如何蕭條，一個我們都很熟悉的品牌近乎是置身於疫情之外，說的是經已數年沒有參與大型錶展的Audemars Piguet愛彼，顧客waiting list仍在。品牌最近發布全新錶款——Royal Oak Automatic 皇家橡樹自動腕錶，一枚錶徑41mm的銀面鋼錶，搭載自家製新機芯，沒有多餘修飾，忠實呈現原裝版本的經典設計元素，經已是一枚上佳的好錶。

搭載全新自動機芯

這款參考編號為15500ST.OO.1220ST.04的皇家橡樹自動腕錶，搭載了愛彼自製4302型自動機芯，這台新機芯正式取代了3120型舊機芯，機芯直徑由舊版的26.6mm增加至新版的32mm。因此4302型機芯的自動擺陀擁有更大的迴旋半徑，即使仍沿用單一發條盒，在更佳上鏈效率的情況下，動力儲存亦由60小時增加到70小時，迎合目前市場對機械錶的儲能要求。

（圖片來源：官方圖片）

（圖片來源：官方圖片）

愛彼皇家橡樹41mm精鋼自動腕錶，銀色錶盤，參考編號15500ST.OO.1220ST.04。售價 $160,000（圖片來源：官方圖片）

外觀設計的微調

全新基本款的皇家橡樹自動腕錶，八角形錶殼、八顆六角形螺絲、一體化的金屬鏈帶造型，與先前的版本分別不大。保持系列一貫傳統的前提下，新款在設計細節可以找到一些小調整，例如指針、時標和錶盤外緣的刻度環都加粗了。此外，舊版6點鐘位置的AUTOMATIC字樣，到了新版已不復見，SWISS MADE字樣也由舊版分佈在6點鐘時標兩側，下移到貼近刻度環的位置；3點鐘位置的時標，由舊版稍微削短的時標來容納日期窗的設計，改為移除3點鐘位置的時標，以上的各項設計上的調整，更能突顯皇家橡樹經典的Grande Tapisserie格紋，強化腕錶的運動個性。

皇家橡樹簡史

以一株被賦予皇家冠冕的橡樹來命名，Royal Oak背後有著一段戰爭歷史。17世紀時英國發生內戰，流亡中的查理二世為躲過追殺而藏身橡樹中，逃過一劫的他最後恢復王儲身份並繼任為國王。為感謝救過他一命的橡樹，他決定冊封橡樹，還制訂了皇家橡樹節。後來英國皇家多艘軍艦以皇家橡樹命名，及後亦參與兩次世界大戰，在歷史中流芳。

1972年，設計師Gerald Genta先生就以英國皇家橡樹軍艦的舷窗為靈感，為愛彼皇家橡樹系列定好了設計藍本，包括我們耳熟能詳的八角形錶圈及錶殻、六角形螺絲、方格紋錶盤、一體化金屬鍊帶等等。當年Gerald Genta將皇家橡樹系列的錶徑設定為39mm，第一枚問世的皇家橡樹腕錶因此有Royal Oak Jumbo之名，在當時細錶盛行的年代，絕對是劃時代的設計，。