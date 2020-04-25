【Panerai-Watches & Wonders 2020】潛水神作Luminor PAM01119

今年的Panerai有兩大話題，其一，是品牌慶祝其最具代表性的Luminor誕生70周年，這傳奇的夜光物料讓腕錶擁有了在黑夜或深海中的時間可讀性，其重要性也因此成為了系列的名字。另一個焦點，則在於品牌首度以嶄新的Fibratech製成錶殼，讓腕錶有了前所未有的生命力。

Luminor Marina Fibratech（PAM01119）

既然要講Fibratech，就先以我今年最喜歡的限量版Luminor Marina Fibratech腕錶做例子吧。由Panerai創意工坊（Laboratorio di Idee）研發出來的Fibratech，內裡的礦物纖維來自玄武岩和礦物添加合成物。這些纖維加入聚合物後形成以單一精準方向層層疊加的薄片，再於特定溫度與壓力下進行融合，最終便形成Fibratech，其上呈現的不均勻紋理，讓外形而加具有活潑的生命力。

特別版Luminor Marina Fibratech腕錶搭載了錶廠自製的P.9010自動上鏈機芯，兩個發條盒能提供3日動力儲存。錶面方面，錶盤外緣、錶盤 印字與錶帶縫線之中都用上革新後的夜光物料 Super-Luminova “X1”，令其夜光效果更為顯著、持久。腕錶只在專門店獨家發售，限量270枚。

Luminor Marina（PAM01117）

腕錶整體以深色為底色的Luminor Marina腕錶，除腕錶輪廓外，錶帶縫線、錶冠、錶冠護橋及其槓桿都以加強版Super-LumiNova X1 塗覆，變得更加奪目。內裡的P.9010自動機芯由Panerai自主研發，厚度僅6毫米，配備小時快調裝置，可同步調整日期。

Luminor Luna Rossa GMT 兩地時間腕錶（PAM01036）

以第36屆美洲杯帆船賽紀錄挑戰者為靈感，這枚兩地時間腕錶錶盤以相關字樣凸顯了賽事元素，錶背也精心鐫刻了主題圖案。輕巧的鈦金屬錶殼輕巧且耐腐蝕，特殊DLC塗層賦予更高的耐磨性。Panerai更從 Luna Rossa船隊AC75單體帆船的船帆中取材，以科技織物包覆於錶面之上。腕錶搭載自家製P.9010/GMT 機芯，防水性能達300米，搭配Ponte Vecchio黑色小牛皮錶帶配襯白色縫線，另附一條黑色橡膠錶帶。

Luminor Marina DMLS（PAM01662）

這枚腕錶一次過用上了兩種Panerai高科技材質， Carbotech碳纖維複合物料剛才已經提過，另一種DMLS就是「直接金屬鐳射燒結」鈦金屬。兩者合而為一，不僅增強了腕錶的技術性能，在美學設計上也更勝一籌。未經拋光的煙灰色錶盤飾有小時標示及阿拉伯時標，以同色系 Super-LumiNova夜光物料塗覆，從視覺上提升了單色系錶盤的辨識度。

Luminor Marina Fibratech（PAM01663）

今年另一款用上Fibratech的腕錶，是一種由環保可持續的天然纖維製成的複合物料，兼具出眾的物理和機械性能，比精鋼輕60%，且具高度韌性，高度耐腐，完美代表了Panerai的專業技術。除了Fibratech之外，腕錶的錶圈，錶冠，及錶冠護橋的槓桿則由Carbotech碳纖維製成，機芯則同樣有可靠的P.9010。

Luminor Marina Panerai Goldtech（PAM01112）

另一款個人非常喜歡的金錶Luminor Marina Panerai Goldtech，其紅金內含鉑金 （0.4%） 與較高比例的銅 （24%）。這兩種材質的運用使得腕錶擁有濃厚、獨特的顏色，並擁有極高的機械耐受性和抗氧化性。P.9010自動上鏈機芯，配備藍色鱷魚皮錶帶，配襯米色縫線。