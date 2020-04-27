Kanye West登上福布斯10億美元富豪榜　「潮流教主」名符其實

Kanye West富貴就人所共知，身為Rapper和時裝設計師，早已登上名人富豪榜，去年的身家僅次於同樣是Rapper兼恩師的Jay-Z，而福布斯最近就公佈其最新身價，原來已超越了Jay-Z成為10億美元富豪，然而，Kanye West竟然有所不滿？

Kanye West在去年已登上名人富豪榜（圖片來源：Forbes）

是次福布斯計算Kanye West的身家，包括其品牌Yeezy的100%股份、1,700萬美元現金、8,100萬美元房地產和2,100萬美元的土地等，總數達13億美元。作為美國最有錢的Rapper，其唱片公司GOOD Music和音樂版權等至少價值9,000萬美元，可是最吸金的並非音樂人這個身份，而是自2013年與Adidas聯名推出的Yeezy，除了有100%股份，也得到高達15%的版權金額，就去年品牌的營收已經達13億美元，僅版稅就有1.47億美元。雖然一躍成為10億富豪，但Kanye West本人卻指出其身家達33億美元，並指出福布斯計算錯誤、更可能因為種族原因而低估了他。

去年YEEZY的營收已經達13億美元，比2018年增長了50%（圖片來源：instagram@kanyew.est）

Kanye West於2008年與Nike合作，五年間只設計了兩對Air Yeezy（圖片來源：GettyImages）

Kanye West除了是出色的藝術家、商人，也是一位狂人，他曾經於頒獎禮上揚言要選美國總統，在他身無分文之時，也要求過Facebook創辦人Mark Zuckerberg付錢買他的創意⋯⋯只不過，潮流教主卻是名符其實的，擠身富豪之列很大原因是來自時尚界而非音樂界，甚至對今天的時尚潮流有著莫大關聯。

Kanye West可以在adidas、Nike之間橫行，原因是在adidas之前，他其實早已與Nike合作（2008年），但合作的五年間只設計了兩對Air Yeezy，雖然已是傳奇級數的存在。此外在去年的Louis Vuitton春夏時裝展，最引人入勝的一幕就是LV男裝創意總監Virgil Abloh與Kanye West擁抱，原來Virgil Abloh竟是Kanye West的一大弟子。Kanye West本來的創意團隊Donda’s House Inc當中成員包括Virgil Abloh、A-COLD-WALL*主理人Samuel Ross、ALYX創辦人Matthew Williams以及Fear of God的主理人Jerry Lorenzo，現在都是潮流界不可不知的名字，所以Kanye West的影響力實在深遠。