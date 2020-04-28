男士穿涼鞋如何穿得對？　西裝也能配　推介多款時尚舒適夏季涼鞋

天氣愈來愈熱，又到了穿涼鞋的時候。不想穿涼鞋穿得太casual懶佬的感覺，絕對需要整體造型的配合，不可以casual襯casual，看看各大時尚blogger配襯涼鞋的造型能否給你一點靈感吧。

西裝褸造型

曾經不被認可的涼鞋，如今西裝界都逐漸看到與西裝褸和剪裁長褲配搭在一起的穿法。關鍵是不要選人字拖而是搭帶式的涼鞋，物料也非常重要，皮鞋會比起膠質更成熟得體。還有是千萬別與襪（尤其是運動白襪）同穿！

圖片來源：Styles Men

印花恤衫造型

另一種大熱的涼鞋造型就是與印花恤衫同穿，這種古巴領（Cuban Collar）短袖恤衫興了好幾季熱潮依然沒有減退，最適合就是用來襯短褲涼鞋營造清爽的夏日感覺。

圖片來源：Jacquemus

牛仔褲造型

建議選較為貼身的窄牛仔褲來襯涼鞋，上身盡量簡單一點如淨色恤衫或T恤已經非常有型。

同色系造型

如果喜歡自然一點的打扮，就可以全身上至下一種色調來配襯涼鞋，能予人輕鬆同時不失時尚的感覺。

主要涼鞋款式：

Birkenstock

遊客最愛穿的涼鞋品牌首選，因為它有沿著腳版設計的鞋墊所以長時間穿著行走也絕不是問題。同時它也是許多時裝品牌參考男士涼鞋款式的始祖，貪其百搭又不會過時的設計。

拖鞋款

不帶扣的一套便穿上的款式，其中交叉帶最為經典，通常以皮革製造所以非常耐穿耐磨。