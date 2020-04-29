Tesla最強續航力電池一出股價逆轉　除了電動車還有甚麼潛力？

疫情之下，各界都緩下腳步，甚至停止生產，但卻無阻Tesla的前進。經歷了自2003年至去年的虧蝕，Tesla今年在疫市下反擊，勢頭一時無兩，今年首季的股價已漲了七成！除了首季交車量達8萬輛，亦因為近日宣佈已註冊專利的新研發電動車電池，甚至帶動了電池股大漲。

最新研發的電池續航力達超過100萬英里。（網上圖片）

其實電動車已成趨勢，連全球前十大車廠也一改風向火力全開推出純電動車車款，包括Volkswagen、Toyota、Porsche等。今年尤其關鍵，原因是根據各國於2016年簽署的《巴黎協定》於今年實施，政府政策必須協助碳排放減量，而車廠就首當其衝要接下這項任務。

而電動車的表表者Tesla早佔先機，於今年1月在上海的車廠已開始生產了一年，平價車款Model 3一洗頹風，打破了因價格問題所受限的銷售瓶頸，自此品牌與虧蝕說再見，連續兩季獲利，直到2月尾其股價反映已成為僅次於豐田的全球第二大汽車製造公司。除此之外，品牌也致力於電池研發，最近就釋出新一代的電動車電池。

圖片來源：Tesla

是次的研發主要透過使用多種電解質添加劑來延長電池使用壽命，估計其壽命將可延長至160萬公里，而且甚少需要保養，遠超一般使用化石燃料的汽車之效能。而接下來也會主力研發改善高溫、高電壓下的耐用度，在不增加成本之下增加電池壽命，受惠的還是用家。

其實這電池的價值遠超於生產汽車，因為應用程度非常地高，Tesla除了是汽車品牌，也是一家能源公司，早在2018年，Tesla就受南澳洲政府委托建造全球最大的鋰電池系統，可以向3萬個家庭供電超過1小時，建成之後更成功以0.14秒為當地提供後備電源而避過大停電。而是次研發的新一代電池其壽命之長，正正預視了將來可應用於長達數十年為遍遠社區提供可持續電力之潛力。