【Écriture】詮釋美食家的真諦　向美食背後的無名英雄致敬

在新冠肺炎肆虐全球之下，一眾在前線對抗病疫的醫護人員固然值得尊敬，不過那些面對健康危機依然默默堅守崗位，為病人、醫護、以至全球人類在背後提供足夠糧食而努力的農夫漁民、食材生產商及供應商同樣值得尊敬。為了向一眾美食背後的無名英雄致敬，米芝蓮二星新派法菜餐館Écriture行政總廚Maxime Gilbert透過精湛廚藝，將一系列由法國頂級生產商提供的時令食材，幻化成一道道佳餚美食，推出全新的「Library of Flavours」嘗味餐單。

愛吃的人有很多，會吃的人也不少，但真正算得上是懂吃的美食家卻寥寥可數，而當中最大的分別莫過於美食家不僅懂得欣賞食物的味道，更懂得欣賞在美食的背後，在食材化成碟上菜餚之前的每一個細節，以及牽涉在其中那些人付出過的努力，而Écriture行政總廚Maxime Gilbert推出的「Library of Flavours」嘗味餐單，正正是將這個理念宣導開去。

Écriture行政總廚Maxime Gilbert

「當前的健康危機不僅影響著餐廳的業務，還影響了整個供應鏈，包括為我們生產優質食材的家庭式農民。 我們來自法國的生產商和供應商是Écriture不可或缺的一部分，而這個新餐單正正將焦點放在一眾與我們一樣、於這個充滿挑戰的時刻迎難而上的供應商上。」 Écriture行政總廚Maxime Gilbert

餐單以海螺及蠶豆揭開序幕，菜式選用由Pecherie de Normandie新鮮空運到港的海螺炮製而成，並以青蔥及油封檸檬調味。

緊接其後的是出產自佩爾蒂的蘆筍，Maxime選擇以海水煨熟，再配上來自法國西北部le Guilvine小型家庭式海鮮供應商Laurent Daniel出品的醃魴魚，將分別源自法國海岸及陸地的兩種優質蔬菜和海鮮完美融合。

下一道菜式是布列塔尼小龍蝦，小龍蝦先與產自法國Jura產區的白酒一同蒸熟，再配上新鮮的青豆及甘草大蜆清湯。

創新的多寶魚及鵝肝是一道結集了多種精湛技藝的傑作，以海苔包裹著Laurent Daniel出品的慢煮多寶魚及水煮鵝肝，再配上特製的白味噌醬。

烤Blanc de Blanc 羊來自頂級的法國屠宰師Olivier Metzger，其肉質鮮嫩的羊肉與烤舞茸菇、酢漿草和海膽味噌忌廉的香氣配合得天衣無縫。

最後，餐單以多款精緻甜品作結，包括自家製的荔枝雪芭配蘆薈、魚子醬及薄荷汁；以及蕎麥慕斯配朱古力雪芭與焦糖果仁。