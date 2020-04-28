【紅酒品嚐入門】醒酒器使用指南　一個步驟令紅酒變得更好喝

在高級餐廳經常都會看到侍酒師對葡萄酒使用醒酒器，看起來非常專業。很多人都對甚麼酒需要「㪗氣」，以及醒酒器的正確用法很感興趣，但是同時認為它們是很高深的學問，因此不太敢買陳年的葡萄酒，怕因為不會醒酒無法品嚐到酒的真正味道，浪費了一瓶好酒。

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醒酒器主要有兩個用處，首先當然是醒酒 - 就是讓酒「㪗氣」。醒酒器的內部能讓紅酒和空氣的接觸面積增加，讓開瓶後的酒內的丹寧酸加速軟化，慢慢釋放出在陳年過程中產生的香味。

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第二個用處是能讓酒內的沈積物（俗稱酒渣）留在瓶底。葡萄酒在瓶內陳年的過程中，色素和丹寧酸會融合成沈積物，如果直接倒在杯內飲用除了會影響口感外，還會令酒帶有苦澀的味道，因此正確使用醒酒器可以提升酒的口感。

其實不只陳年的酒，年份較新的葡萄酒由於丹寧酸較強，醒酒的過程能讓它們口感變得柔順，飲用時味道更怡人，因此可以說大部分的葡萄酒都可以嘗試一下醒酒。而產地亦有影響，例如法國 Bordeaux 和 Burgundy 的出品在醒酒後味道和口感通常都會大幅提升。

需注意的是如醒酒時間過長反而會令葡萄酒因氧化而變酸。而根據產地，年份及醒酒的方法，需要的時間由30分鐘至三小時不等。而這個就是需要大量知識和深入經驗的部分了。

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醒酒其實不一定需要使用醒酒器，可以在開瓶後把酒留在瓶內進行。這種方法的速度比較慢，因此通常會用在不需要長時間「透氣」、較年輕的酒上。而醒酒器由於可去除沈積，及醒酒速度更快，因此更適合陳年時間較久的葡萄酒。

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你可能亦留意到醒酒器有不同的尺碼，大致上來說，Full bodied 的紅酒應使用底部大的醒酒器，Medium bodied 的酒使用中等尺碼，而 Light bodied 的話則應該使用冷凍過的窄底部或中等尺碼的醒酒器。同樣地，這部分亦需要經驗的加持。

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