【Absinthe】烈酒中的大麻89.9%ABV的衝擊　帶人走進幻境的苦艾酒

提到苦艾酒，好多人第一時間都會聯想到時常出現在雞尾酒譜中的Vermouth，然而被以同一個中文譯名稱呼的Absinthe，卻完全是另一回事。前者是將釀好的白葡萄酒加入烈酒及香料藥草，以提升酒精含量及氣味；而後者則是經過二次蒸餾的極高酒精含量烈酒。

苦艾酒（Absinthe）於18世紀末由居於瑞法邊境小市鎮Couvet的法籍醫生Dr. Pierre Ordinaire創製，他以苦艾、茴芹、茴香為主要原料，配上八角、當歸、肉豆蔻等藥用植物蒸餾成烈酒，作為醫治腸胃病的藥物，後來更被法國軍醫納入為伴隨軍隊征戰北非的配給藥物，主要用作預防發燒、治療痢疾及潔淨飲用水。

苦艾酒通常以綠色呈現，源自苦艾中的葉綠素。(圖片來源：Adobe Stock)

不過作為帶有藥草氣味的高酒精濃度烈酒，苦艾酒又豈能逃得出一眾酒鬼的法眼？結果便以一般烈酒的形式普及起來，後來更風靡至歐美各地。而由於苦艾酒中含有能夠刺激腦部神經的側柏酮，適量吸收的話有助激發靈感，所以在當時廣受Arthur Rimbaud、Oscar Wilde、Vincent van Gogh、Edgar Degas等文學家及藝術家愛戴，不過過量服用亦有可能導致抽搐及痙攣等症狀。

苦艾酒經常出現在當代藝術家的作品中，圖為Vincent van Gogh的畫作《Café Table with Absinthe》(圖片來源：Van Gogh Museum)

然而好景不常，苦艾酒的迅速興起，不但加劇了各國的酗酒問題，更危及葡萄酒及白蘭地的銷量，結果在酒商的煽風點火下，苦艾酒成為了眾矢之的，而酒中的側柏酮則當上炮灰。隨著接連有人在酗酒後槍殺妻兒子女，開始流傳出苦艾酒中的側柏酮會令人精神失常的謠言，令瑞士、法國、荷蘭、比利時等多個國家自1910年開始相繼禁制苦艾酒，直至1990年代隨著科學實驗證明苦艾酒中的側柏酮含量不足以影響精神健康，各國才開始逐漸解禁，不過對其生產仍有著一定監管。

苦艾酒匙是品嚐苦艾酒的必備工具。(圖片來源：Alandia)

由於苦艾酒酒精含量極高，通常介乎45%至75%，最高甚至達89.9% ABV（Hapsburg X.C、Hapsburg Premium Reserve），故此甚少以neat的方式飲用，而是加入糖及水品嚐，但卻不是直接加進去就算，而是有著一種儀式感，主要分成以下兩種方法：

Classic French Absinthe Ritual

(圖片來源：Pexel)

1. 將30ml 苦艾酒倒進杯中； 2. 將苦艾酒匙平放在杯上； 3. 將一顆方糖放在苦艾酒匙上； 4. 以90ml 冰水慢慢澆在方糖上令它溶解； 5. 最後將苦艾酒匙連同剩餘的方糖浸入杯內攪勻。

Contemporary Czech Burning Spoon Method

(圖片來源：iStock)