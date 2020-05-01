【Absinthe】烈酒中的大麻89.9%ABV的衝擊　帶人走進幻境的苦艾酒

提到苦艾酒，好多人第一時間都會聯想到時常出現在雞尾酒譜中的Vermouth，然而被以同一個中文譯名稱呼的Absinthe，卻完全是另一回事。前者是將釀好的白葡萄酒加入烈酒及香料藥草，以提升酒精含量及氣味；而後者則是經過二次蒸餾的極高酒精含量烈酒。
苦艾酒（Absinthe）於18世紀末由居於瑞法邊境小市鎮Couvet的法籍醫生Dr. Pierre Ordinaire創製，他以苦艾、茴芹、茴香為主要原料，配上八角、當歸、肉豆蔻等藥用植物蒸餾成烈酒，作為醫治腸胃病的藥物，後來更被法國軍醫納入為伴隨軍隊征戰北非的配給藥物，主要用作預防發燒、治療痢疾及潔淨飲用水。
苦艾酒通常以綠色呈現，源自苦艾中的葉綠素。(圖片來源：Adobe Stock)
不過作為帶有藥草氣味的高酒精濃度烈酒，苦艾酒又豈能逃得出一眾酒鬼的法眼？結果便以一般烈酒的形式普及起來，後來更風靡至歐美各地。而由於苦艾酒中含有能夠刺激腦部神經的側柏酮，適量吸收的話有助激發靈感，所以在當時廣受Arthur Rimbaud、Oscar Wilde、Vincent van Gogh、Edgar Degas等文學家及藝術家愛戴，不過過量服用亦有可能導致抽搐及痙攣等症狀。
苦艾酒經常出現在當代藝術家的作品中，圖為Vincent van Gogh的畫作《Café Table with Absinthe》(圖片來源：Van Gogh Museum)
然而好景不常，苦艾酒的迅速興起，不但加劇了各國的酗酒問題，更危及葡萄酒及白蘭地的銷量，結果在酒商的煽風點火下，苦艾酒成為了眾矢之的，而酒中的側柏酮則當上炮灰。隨著接連有人在酗酒後槍殺妻兒子女，開始流傳出苦艾酒中的側柏酮會令人精神失常的謠言，令瑞士、法國、荷蘭、比利時等多個國家自1910年開始相繼禁制苦艾酒，直至1990年代隨著科學實驗證明苦艾酒中的側柏酮含量不足以影響精神健康，各國才開始逐漸解禁，不過對其生產仍有著一定監管。
苦艾酒匙是品嚐苦艾酒的必備工具。(圖片來源：Alandia)
由於苦艾酒酒精含量極高，通常介乎45%至75%，最高甚至達89.9% ABV（Hapsburg X.C、Hapsburg Premium Reserve），故此甚少以neat的方式飲用，而是加入糖及水品嚐，但卻不是直接加進去就算，而是有著一種儀式感，主要分成以下兩種方法：
Classic French Absinthe Ritual
(圖片來源：Pexel)
1. 將30ml 苦艾酒倒進杯中；
2. 將苦艾酒匙平放在杯上；
3. 將一顆方糖放在苦艾酒匙上；
4. 以90ml 冰水慢慢澆在方糖上令它溶解；
5. 最後將苦艾酒匙連同剩餘的方糖浸入杯內攪勻。
Contemporary Czech Burning Spoon Method
(圖片來源：iStock)
1. 將苦艾酒匙平放在杯上；
2. 將一顆方糖放在苦艾酒匙上；
3. 將30ml 苦艾酒慢慢澆在方糖上，讓它隨之流進杯中；
4. 以火柴點燃沾有苦艾酒的方糖，讓它燃燒約一分鐘以焦糖化；
5. 吹熄火焰，然後將苦艾酒匙連同燒過的方糖浸入杯內攪勻；
6. 最後加上90ml 冰水攪勻。