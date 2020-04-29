【A. Lange & Söhne -Watches & Wonders】德國名錶至尊三款新作

貫徹品牌追求最高技藝的精神，朗格的產品向來貴精不貴多，每一款皆為珍品。今年為了Watches & Wonders 2020 ，朗格只公佈了兩個型號共三款全新傑作，兩者都是心血之作。

Odysseus新系列

Odysseus的設計原意，是為熱愛戶外活動的用家而設計，讓他們即使在一般會避免佩戴精準機械錶款的場合下，仍然可以配戴朗格，因此Odysseus的運動性能被視作系列的重點項目。最新的Odysseus錶款配備大日曆和大型星期顯示以及防水錶殼，尤其是大日曆顯示設於經典雙視窗內，而相同大小的星期顯示則設於錶盤的另一端，造就獨一無二造型。

腕錶配備直徑40.5mm的18K白金錶殼和灰色錶盤，內裡搭載專為 Odysseus研發的自製 L155.1 Datomatic型機芯，所有零件均經過手工精心修飾以及兩次組裝，以確保最高質素。

18K 白金 指針及棒形凹槽嵌塊刻度與深色背景形成對比，確保顯示清晰易讀。大日曆顯示的數字和大型星期顯示的字母均採用白色，令其在灰色錶盤襯托下更加醒目。而時針、分針及小時刻度均具備夜光功能。 錶冠上方和下方均設有錐形按鈕作校正星期和日期顯示之用。這枚活力新作共提供手工縫製皮革或黑色橡膠錶帶兩個款式，後者內部具備風管式設計，大大提高佩戴時的舒適感。

Zeitwerk Minute Repeater

朗格於 2015 年推出的Zeitwerk Minute Repeater精密複雜，單是組裝已需時數月。這腕錶也是世上唯一一款結合機械跳字顯示和十進制三問裝置的腕錶。品牌今年就為腕錶推出深藍色錶盤的18K白金款式。

Zeitwerk Minute Repeater的特別之處，是其鳴響裝置以每10分鐘為單位通過雙音鳴響報時，取代 常見的刻鐘單位報時。這安排令鳴響裝置與數碼化時間顯示的概念更加配合，令人更容易聽懂時間。想要啟動，你只要按下10時位置的三問按鈕，腕錶就會根據錶盤顯示的時間發出聲響。

由於鳴響裝置的動力由發條盒提供，所以Zeitwerk Minute Repeater無需以三問腕錶常見的滑片拉緊獨立的發條。錶殼側面不設大型開口，只設有用於啟動報時的獨特按鈕，因此可以提升報時聲響的質素。

腕錶搭載的L043.5型自製機芯由771個零件組成，搭載精確跳字裝置，顯示模組由三個圓盤組成，其佈局使佩戴者可輕易地讀取數字。腕錶同時搭載專利恆定動力擒縱系統，使數字盤每隔一分鐘推進一格，確保擺輪速率的穩定性。

全新直徑44.2mm的18K白金錶殼款搭配相襯的摺疊錶扣，深藍色實心銀錶盤與鍍銠德國銀時間橋優雅迷人，配搭藍色手工縫製皮革錶帶更添時尚。作品限量30枚，並只於朗格專賣店發售。