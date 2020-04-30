新一代汽車音響技術　令駕車更具樂趣

電動汽車在可見的未來肯定會越來越普及，而由於電動汽車不像傳統動力汽車會有引擎的聲音及震動，因此車廂非常寧靜，外來的聲音會更明顯，因此車內的降噪技術及音響系統的質素就顯得更重要。近年就有不少的車廠與高級音響製造商合作開發具前瞻性的汽車音響技術，值得留意一下。

（圖片來源：Continental AG）

汽車零件製造商 Continental AG 和音響巨人 Sennheiser 合作開發了一個全新的車內音響類型，Ac2ated Sound system。這個系統最特別的地方是它完全沒有使用傳統的喇叭，而是利用微型震動器把車廂內部的裝飾面板轉化為發聲元件。而 Sennheiser 的 Ambeo 3D 技術令系統的聲音質量更高，令車內的人有沉浸式的音響體驗。

相比傳統音響，這個系統除了音質非常好以外，使用的空間及重量亦少得多。重量減輕可以減少傳統汽車的耗油量，亦能讓電動汽車的續航力延長，因此這個系統對於車廠與用家都非常有用。

（圖片來源：Harman）

而 Harman 開發的 Individual Sound Zones System (ISZ)，則集中在提升每一個乘客的個人化體驗上。這個系統在每個座位的頭枕內置了兩個微型喇叭，座位正上方亦配置了獨特的 EDPL 元件，讓每個乘客都能在不影響身旁乘客的情況下聆聽自己喜歡的音樂或節目。

而乘客亦可利用該系統互相交流，例如你可以邀請其他乘客使用該系統加入進行中的語音通話。

（圖片來源：Nissan）

降噪技術方面，Nissan 在今年 1 月的 CES 公佈了一種新的隔音物料 Acoustic meta-material，使用網格結構和塑料薄膜減低空氣振動的傳遞，因此令外來的風聲和引擎聲更難進入車廂。Nissan 聲稱新的物料只是現有物料重量的 1/4，因此亦能令車輛更節能。

（圖片來源：Sony）

傳統的音響設備配以最新的數碼技術以提供最高級的音質似乎亦是未來的潮流，同場的 Sony 展出了概念車 Vision-S，而它的特點之一就是它的音響設備。該設備使用超過 30 個喇叭，能輸出 Sony 最新最高級的 360 Reality Audio 音質，讓車內的人猶如置身錄音室內。