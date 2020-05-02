【疫後重生】太陽眼鏡將再次降臨　精選DITA、Thom Browne

最近疫情稍為緩和，最多人談論的話題就是「除罩」後最想做的事，無論是身邊朋友抑或一眾網絡紅人，十居其九都高呼要到外地旅遊，畢竟我們實在是鬱悶大久。筆者都希望待疫情消退、旅遊限制放寬後出遊，即使這一天來臨，我們至少都要訂機票、酒店，但在供不應求的情況下，價格定必水漲船高。所以筆者在疫情完結時，第一時間並非外遊，而是入手一副合心水的太陽眼鏡，背後原因實在太多，請容我一一細說。

疫情下的受害者

一直認為，只要對時尚二字有基本要求的人，任何時間都必定有一副太陽眼鏡傍身，其重要性由少年時代用來襯衫開始，都現在更講求它的實用性，保護雙眼免受強光和紫外光侵害，尤其是當長時間駕駛，太陽眼鏡簡直是我的護身符，假如忘記帶它一整天都渾身不自在。但是自疫情爆發之後，筆者認為太陽眼鏡是時尚圈的最大苦主，原因有二：第一是衛生問題，我可以肯定沒有人敢去試戴，皆因病毒可以直接透過眼睛感染，就算普通光學眼鏡都面對同樣風險。

太陽眼鏡的時尚天敵

第二就是口罩，因為它就是太陽眼鏡的時尚天敵，沒有之一。當某人同時戴著口罩和太陽眼鏡，你們會聯想到甚麼？筆者腦海第一個浮現的畫面，就是一個誤墮網上詐騙集團陷阱的苦主，在區議員的協助下向記者申訴的情景；繼而想到的，是一個在逃的變態殺手。太陽眼鏡加口罩，絕對是一個時尚災難，兩者的關係不是你死就是我亡。然而我們正處於生死悠關的時間，戴口罩是為了保命，太陽眼鏡自然成為了犧牲品。曾經有一段時間坊間出現了「防疫帽」，還以為可以暫時除低口罩、戴太陽眼鏡，誰不知戴了「防疫帽」而不戴口罩都會惹來負評，唯有待疫情消退，太陽眼鏡才可重見天日。既然大家都渴望安心出遊，太陽眼鏡又是旅行必備之單品，這段時間不如看看筆者疫後定必去試戴的心水推介。