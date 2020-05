有故事的酒　電影中出現的威士忌縱影有何含義

威士忌可能是最有故事的烈酒,這黃金酒液藏著複雜的韻味待人發掘,也是一種可以代表不同身份、品味的象徵,故此常常成為各大電影的道具,而作為酒迷,在電影中找尋它們的縱影就像是開彩蛋一樣。

在最重要的一幕,桌上放著的是甚麼威士忌?(《SkyFall》劇照)

《007》系列

威士忌是紳士的象徵不用置疑,首當其衝的當然是《007》系列。特別是是威士忌界的老大哥Macallan,於過去的作品當中,不難找到其縱影,由《Spectre》以至是《SkyFall》中,Silva及James Bond的上司M都有享用著Macallan。也有細心的觀眾發現,M尤其鍾愛Macallan,也許是因為「M For Macallan」,在其辦公室內總是看到一瓶M記,特別要說的,是JB與Silva在2012年電影《SkyFall》中享用的是珍稀的The Macallan 1962 Fine & Rare Vintage。原來當時正值007系列電影的50周年,而首部007電影,正是1962年。

原來是The Macallan 1962 Fine & Rare Vintage(《SkyFall》劇照)

此外,原來Talisker這款海洋的烈酒之王也常常出現,例如在《The World Is Not Enough》中M和JB的對談時就倒了一杯Talisker予後者,而在《Die Another Day》當中,M也是在品味海島風威士忌Talisker,他們也在《GoldenEye》中在辦公室享用過Jack Daniel’s。JB是烈酒愛好者,在日威還未流行時,早在1967的作品《You Only Live Twice》當中JB就在Tiger Tanaka家中享用著一瓶日本山崎威士忌(Suntory Old Whiskey);在《SkyFall》中,JB流落異地的酒吧,除了一口氣喝光一杯威士忌盡現霸氣,更隨手把手上爬行著的蝎子用喝完的空杯蓋著,更顯出他面對危險的氣概。

著名的「Enjoying Death」一幕,盡現JB面對危險的氣概(《SkyFall》劇照)

《Lost in Translation》

威士忌可以加強電影氛圍,甚至讓觀眾更加多地理解電影的背景。例如在著名電影《Lost in Translation》中,由Bill Murray飾演男主角要表現出一個外國人來到東京的種種不適應,原來他是為了拍一個威士忌廣告——三得利威士忌「響」才來到東京而展開劇情的,中間還有廣告導演要他拿著杯子扮演著James Bond,但手中的既不是Dry Martini又非常見的蘇格蘭威士忌,令他無所適從,正正因為當然的外國人並不熟悉日威,而日威就象徵著文化差異。

可能拍攝電影時都想不到後來響的名氣有多大(《Lost in Translation》劇照)

《Kingsman》

要說近年的英倫紳士電影,又怎少得《Kingsman》,片中的道具包括皮鞋、西裝等都別具匠心,此外當然有威士忌。在第一集中,主角隸屬的情報機關本來是藏在裁縫店裡,畢竟衣著是英國紳士最重要的元素。但來到第二集,他們尋求美國分部的協助,美國紳士的風格又截然不同,其據點是藏在釀酒廠當中,但美國是沒有「King」的,所以是「Statesman」,電影後來也與Old Forester酒廠合作推出了名為「Statesman」的波本威士忌。此外,紳士重視美酒,在第一集的開端恐怖份子綁架一位英國教授時為了壓驚就特別取出珍貴The Dalmore 62年讓其享用,後來特工來到拯救了他,接過那一杯Dalmore然後說出一句「Dalmore 62, can’t let a drop hit the floor」。威士忌是身份及知識的象徵,所以識酒也是紳士的常備條件。