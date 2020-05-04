【男人Dream Car】跑車篇　編輯推介四架新款雙座位開蓬超跑

據說要稱得上是一架靚跑車，有五個條件必不可缺，否則你的只能算是私家車。如果你駕駛的只是Bugatti Chiron、Aston Martin One-77、Mclaren Hyper-GT之流的「私家車」，想要換架「真‧跑車」，或是覺得架舊版第二代Z4已經舊了想換車，都可以看看下列四款雙座位硬頂開蓬超跑有否合你心水的。

McLaren 720S Spider（$5,137,800起）

(圖片來源：McLaren)

搭載4.0L V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力及最大扭力分別為710 hp及770 Nm，帶來0-100km/h 加速2.9秒、最高速度341 km/h的表現，頂蓬在50 km/h內的駕駛速度時可以在11秒完成摺疊。外型設計方面，豈止夠低夠闊，更宛如一部戰鬥機般，貫徹了其高性能的速度感，加上金屬色極其搶眼，公子哥兒不難在街道上受盡途人注目。

Lamborghini Aventador SVJ Roadster

(圖片來源：Lamborghini)

搭載6.5L V12 自然吸氣引擎，最大馬力及最大扭力分別為770 hp及720 Nm，帶來0-100km/h加速2.9秒、最高速度350 km/h的表現。大牛的V12引擎叫聲低沉而具震撼感，真係「齋聽聲都毛管戙」，但正正因為其馬力之大及其殺氣感，可能更乎合資深豐富車手胃口，唯一要challenge可能開蓬要手動，這點恐怕未必夠瀟灑。

Ferrari 812 GTS

(圖片來源：Ferrari)

載6.5L V12自然吸氣引擎，最大馬力及最大扭力分別為789 hp及718 Nm，帶來0-100km/h加速2.9秒、最高速度340 km/h的表現。至於車廂內籠不止舒服又夠grand，設計更儼如戰鬥機艙，而且跑車桶椅剪裁體貼舒適，並可扭動軚環右下方小紅鍵以切換不同的駕駛模式，這點細位值得加分，但對於法拉利粉來說簡易與否從來不是重點，一個logo已夠呼喚賽車迷購買。

Jaguar F-Type R Convertible（約$800,000起）

(圖片來源：Jaguar)

搭載5.0L V8 超級增壓引擎，最大馬力及最大扭力分別為575 hp及700Nm，帶來0-100km/h 加速3.7秒、最高速度300 km/h的表現。外型設計方面，比起上代F-Type有著不少改變，尤其改放在鬼面罩旁的橫向頭燈，看上去更像是一頭充滿殺氣的獵豹，這份相對沉穩、「減辣」賣相正中專業人士、紳士市場，或許也是女士們的那杯茶。